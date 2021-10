Il tema di Nara

Nuova puntata della soap Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la fuga della showgirl argentina da Parigi con i figli e gli annunci via social del presunto tradimento – «Un’alta famiglia rovinata da una p***a», aveva postato lei riferendosi probabilmente all’ex amica e modella Eugenia La China Suárez – e della rottura, l’attaccante del Paris Saint-Germain non ci ha pensato due volte: ha chiesto un permesso a mister Mauricio Pochettino ed è volato dalla famiglia a Milano dove la coppia ha ancora casa. Lo provano una serie di foto che il calciatore ha postato su Instagram con la dedica: «Feliz dia mamucha», buon giorno mammina, ma anche buon giorno bella.

Icardi ha saltato l’allenamento di domenica con il Paris Saint-Germain

Maurito «scosso dalla separazione dalla propria compagna (e agente) Wanda Nara che a mezzogiorno ha lasciato la Capitale assieme ai suoi figli», come ha scritto il quotidiano sportivo francese L’Equipe, ha così saltato l’allenamento di domenica a pochi giorni dalla partita della Champions contro il Lipsia. Pace fatta dunque? Chissà. Il brillocco al dito di Wanda Nara potrebbe essere una prova tangibile del riavvicinamento.

Le difficoltà di Icardi a Parigi

Spostando il riflettore dal gossip-social al calcio va detto che Icardi a Parigi non sta brillando. Sono solo tre i gol messi a segno dall’ex interista che passa ormai più tempo in panchina che in campo. Secondo rumors da spogliatoio le cose per lui si sarebbero complicate con l’arrivo di Lionel Messi che in passato si narra avesse posto il veto sulla sua convocazione nella nazionale argentina. Il motivo? Aver “rubato” la moglie all’amico Maxi Lopez. Icardi potrebbe così essere tentato di lasciare definitivamente il Psg dove era arrivato in prestito nel 2019 e con cui ha un contratto fino al 2023-2024 (la trattativa fu gestita proprio da Wanda Nara) e tornare a giocare in serie A. Magari, ma sono solo suggestioni, vestendo di nuovo la maglia nero-azzurra. Altre voci lo vorrebbero in arrivo al Milan o addirittura alla Juve. Intanto per queste ore è a Milano, poi si vedrà. Forse Wanda Nara ha cambiato idea?