Rottura Wanda Nara-Icardi: quando la showgirl attaccò Luciana Littizzetto

Wanda Nara è tornata al centro dei riflettori: la showgirl argentina ha infatti lasciato il marito Mauro Icardi, di cui è anche agente, accusandolo di tradimento. L’attaccante del Paris Saint-Germain infatti avrebbe un flirt con la modella, cantante e attrice 29enne Eugenia La China Suárez, amica della coppia.

Wanda Nara, la querelle con Luciana Littizzetto e le accuse di sessismo

Wanda Nara non è certo nuova a scandali e bufere mediatiche. L’ultima che l’ha vista coinvolta in Italia è stata la querelle con Luciana Littizzetto scoppiata il 14 dicembre 2020. La comica torinese nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa aveva infatti preso di mira la showgirl. «Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo», aveva commentato Littizzetto mostrando una foto pubblicata su Instagram da Wanda Nara in cui montava a cavallo senza veli. La signora Icardi sempre su Instagram aveva annunciato querela. «Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente», aveva tuonato la show girl argentina.

La risposta di Littizzetto a Wanda Nara: «Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di se stesse»

E puntuale era arrivata la risposta di Luciana Littizzetto, che sempre nello show di Fabio Fazio aveva difeso il diritto di commentare con ironia una foto pubblica. «Se pubblichi una foto sui social, uno ha diritto di commentarla. Una battuta mal riuscita non è sessismo», aveva replicato la comica.

E aveva aggiunto: «Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, a un comico può capitare di fare una battuta sbagliata, ma non è sessismo. Il sessismo è un’altra cosa. il sessismo è l’odio verso le donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini… è la violenza di genere, è la mutilazione dei genitali femminili per levare il piacere alle donne il sessismo è non solo impedire di farsi una foto nuda. su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlarne, se una donna fa una battuta discutibile sulla foto discutibile di una donna è perché c’è libertà di parlarne, se si pubblica una foto, si ha anche il diritto di commentarla. Siano benedette le donne come Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso, Filippa Lagerback che sanno ridere di se stesse. Ridere è una salvezza, una delle poche cose che ci ha salvato in questo periodo».

Wanda Nara e il processo a Corona

Il 22 giugno 2021 poi erano state rinviate le testimonianze di Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Mauro Icardi e Wanda Nara nell’ambito del processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona a causa di articolo pubblicato sul sito King Corona Magazine in cui si affermava che ai tempi in cui Icardi era capitano dell’Inter, la showgirl argentina lo avesse tradito con il compagno di squadra Brozovic. Il magazine di Corona parlava anche di una possibile separazione della coppia Nara-Icardi per via di quel flirt. Brozovic aveva subito smentito la notizia e aveva presentato denuncia da cui era scaturita la richiesta di processo a Milano.