La China Suarez: «Icardi mi ha ingannata» e Wanda Nara la insulta

Nuova puntata del Wanda Gate. Avevamo lasciato Wanda Nara e Mauro Icardi a Parigi con post sdolcinati dell’attaccante del Paris Saint-Germain dedicati alla moglie-agente. Tutto era partito da un post su Instagram in cui la showgirl accusava il marito di averla tradita con l’amica (ex) Eugenia China Suarez. Poi la fuga a Milano, altre foto, la pace sfumata tra i due e il ritorno in Francia.

Wanda-Gate: la versione di Eugenia La China Suarez

Ora nuovi dettagli sulla soap arrivano dall’Argentina dove il gossip sta assumendo i tratti di dramma nazionale. Questa volta a parlare è Eugenia Suarez che conferma il tradimento. «Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione», ha scritto la modella su Instagram. «Ho sempre creduto che fossero separati». La China Suarez insomma non ci sta a passare per sfascia famglie: Icardi l’avrebbe ingannata. «Mi sono sempre rapportata a uomini che mi dicevano di essere separati o che si stavano separando a cui ho creduto», spiega la modella. «Sento questa situazione come se fosse un déjà-vu infernale». Intanto con il solito aplomb è arrivata la replica di Wanda: «Della mia famiglia mi prendo cura io, delle pu…ne, la vita stessa…».

Wanda Nara e il mistero degli audio compromettenti di La China Suarez

E non è finita. Come ricostruisce il Corriere dello Sport Wanda avrebbe tra le mani alcuni audio compromettenti della rivale in amore. Il programma tv Los Ángeles de la Mañana fa sapere che la signora Icardi è pronta a renderli pubblici «a seconda di come si comporterà l’attrice».

Icardi avrebbe proposto alla moglie una relazione aperta

Sempre dalla Pampa arriva anche la voce che Icardi e Wanda Nara in realtà sarebbero in crisi da tempo tanto che Maurito avrebbe fatto una proposta choc alla moglie. «Qualche mese fa Mauro avrebbe proposto a Wanda di avere una relazione aperta perché si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell’amore che prova per lei ma glielo avrebbe proposto per poter vivere altre relazioni senza sensi di colpa», ha spiegato una fonte ben informata a Mitre Live. «Wanda avrebbe rifiutato con convinzione la proposta del marito e da lì sarebbe scoppiata la crisi finita poi con un tradimento», ha aggiunto un giornalista a Cronica HD.