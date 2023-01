Wanda-Icardi, nuovo scontro sull’affidamento delle figlie

Dall’amore folle al divorzio, fino alle continue scaramucce social, agli attacchi a mezzo stampa, alla presunta pace e, adesso, alle ultime indiscrezioni. La storia d’amore naufragata tra Mauro Icardi, ex attaccante di Sampdoria, Inter e Psg, attualmente in forza al Galatasaray, e Wanda Nara vive l’ennesima montagna russa. Dall’Argentina rimbalzano nuove voci di una violenta lite scaturita per l’affidamento delle due figlie. Mentre il centravanti argentino aveva chiesto l’affidamento congiunto, l’ex moglie ha risposto con la volontà di vivere a Buenos Aires. Così resta da capire dove andranno le bambine: se in Argentina con la madre o in Turchia col padre, che ora potrebbe chiedere l’affidamento esclusivo.

Le indiscrezioni: Diego Estevez parla di rapporto logoro

A rivelare le nuove liti è Diego Estevez, giornalista argentino che parla di Wanda Nara e Mauro Icardi durante il programma A la Tarde. «Se non è congiunto, sarà senza di te. È quello che sta pensando Mauro Icardi», racconta il cronista, «ed è per questo che chiederebbe l’affidamento delle sue due figlie. Le vorrebbe portare in Turchia a vivere con lui. Almeno in affidamento congiunto, ma non accetterebbe che le ragazze si trasferissero in Argentina. Così avrebbe stabilito Mauro Icardi prima della decisione di Wanda Nara di trasferirsi in Argentina. In una riconciliazione che un tempo Mauro Icardi avrebbe visto come fattibile, oggi è decisamente più lontana».

Icardi taglia il jet a Wanda

E mentre Icardi torna a segnare e sui social si scatena a suon di like corteggiando modelle ed ex di calciatori, Wanda Nara ha vissuto un momento di imbarazzo a causa di una carta di credito bloccata. Secondo Estevez è stato questo «l’episodio decisivo per Wanda per stabilirsi a Buenos Aires». L’attaccante ha risposto togliendolo il jet privato e questo «non le è piaciuto per niente». I due non rilasciano dichiarazioni ufficiali in merito e rispondono con i propri profili social, mostrando foto in bikini o di gioco. Ma la guerra sembra ancora agli inizi.