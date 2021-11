Wanda Nara ha pubblicato una foto dell’ex marito Maxi Lopez con la sua fidanzata

Messo (sembra) alle spalle il matrimonio con Mauro Icardi, Wanda Nara continua a far parlare di sé: la showgirl, procuratrice e imprenditrice ha condiviso in una story di Instagram una foto dell’ex marito Maxi Lopez, ritratto insieme ai tre figli avuti insieme, Valentino, Benedicto e Constantino, e alla modella svedese Daniela Christiansson, la fidanzata che dovrebbe sposare a breve. Un paio le emoticon a corredo dell’immagine: un cuore e due mani congiunte.

Wanda-Icardi, la riconciliazione con Maxi Lopez

La foto pubblicata da Wanda Nara sancisce la definitiva riconciliazione tra i due ex coniugi, avvenuta proprio grazie alla rottura tra lei e Icardi: mentre Wanda faceva su e giù tra Parigi a Milano, nel trambusto generale a occuparsi dei suoi cinque figli era stato proprio Maxi Lopez (padre dei primi tre), dandole così la possibilità di concentrarsi sui problemi familiari.

Wanda-Icardi, lui è sparito dai social

Icardi sparito dai social, dopo il video a luci rosse della China Suarez scoperto dalla moglie, Wanda tornata a Milano e sicura nel dichiarare alla giornalista argentina Yanina Latorre: «Sono sola, voglio stare bene e voglio continuare a lavorare. Di lui non ne voglio più sapere». I due sono pronti adesso a firmare le carte per il divorzio: dovranno dividersi un patrimonio da oltre 60 milioni di euro.

Wanda-Icardi, divorzio da 60 milioni

In sette anni di matrimonio hanno accumulato case, auto di lusso e ha anche avviato una società che gestisce contratti milionari. Due gli appartamenti a Milano, uno dei quali decisamente “famoso” in quanto apparso frequentemente sui social: un attico in zona San Siro con piscina in terrazza e vista sullo stadio Meazza. Wanda e Mauro hanno comprato poi una casa in campagna a Galliate e una sul lago di Como. C’è poi l’abitazione di Tigre, in Argentina, rimasta a Nara come riscatto per tutti gli alimenti che in passato Maxi Lopez non ha mai elargito. Sette le auto di lusso, guidate soprattutto dall’ex centravanti dell’Inter: la più costosa è una Rolls Royce Ghost, dal valore di quasi 300mila euro. E poi c’è la società World Marketing Football, al 110 per cento di proprietà di Wanda Nara, che gestisce il marchio MI9 e la linea di abbigliamento e cosmetici Wan Collection.