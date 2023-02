Wanda Nara: età, figli e la storia con Icardi dell’attrice argentina

Wanda Nara, coniugata Icardi, è famosa per essere la moglie del calciatore Mauro Icardi, nonché sua procuratrice. Nata a Boulogne Sul Mer (Argentina) il 10 dicembre 1986, è anche attrice e showgirl.

Chi è Wanda Nara: film e calcio

Wanda Nara è figlia di Andrés Nara e Nora Colosimo e ha una sorella, Zaira Nara, famosa modella e conduttrice televisiva. Ha iniziato la sua carriera in Argentina prima come showgirl nel 2005-2006 nel programma di varietà Humor en Custodia per poi continuare con la partecipazione allo spettacolo comico King Corona, con lo spiritoso Jorge Corona. Fu costretta però ad abbandonare lo spettacolo a causa di ripetute molestie da parte del comico e della moglie di lui. Sempre in quegli anni ha preso parte a due serie tv, Sin Código e Casados con Hijos, mai arrivate in Italia.

Nel 2007 è sbarcata in televisione, prima partecipando alla versione argentina di Pattinando sul ghiaccio, poi nel 2009 a El musical de tus sueños e nel 2011 a Bailando por un sueño (versione argentina di Ballando con le stelle). Nel 2018, qui in Italia, ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2020, invece, è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini.

Wanda Nara: la vita privata

La sua carriera nel mondo del calcio inizia nel 2011, anno in cui si trasferisce in Italia con l’allora marito, il calciatore Maxi López, quando quest’ultimo si era trasferito nella squadra del Catania. Da López ha avuto tre figli maschi: Valentino (nato nel 2009), Constantino (nato nel 2010) e Benedicto (nato nel 2012). La coppia ha poi divorziato il 6 novembre 2013, dopo uno scambio di accuse di infedeltà coniugale. Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 il calciatore Mauro Icardi, amico e compagno di squadra di Maxi López quando hanno iniziato a giocare nella Sampdoria. Di Icardi è poi diventata procuratrice sportiva e da lui ha avuto due figlie: Francesca (nata nel 2015) e Isabella (nata nel 2016). Nel 2017 ha pubblicato per Mondadori Electa il suo primo libro Campione in campo e nella vita scritto con Paolo Fontanesi.