Walter Monguzzi morto: speronato e ucciso durante una lite al semaforo

Tragico episodio successo a Montello, un uomo è stato speronato e ucciso durante una lite al semaforo. La vittima si chiamava Walter Monguzzi aveva 55 anni e viveva a Osio Sotto. In carcere, accusato di omicidio volontario, un 49enne incensurato. Un testimone ha assistito alla discussione e all’investimento e grazie a lui si è potuto ricostruire l’accaduto.

L’incidente al semaforo rosso

Walter Monguzzi ha perso la vita per una banale discussione al semaforo rosso. A togliere la vita al 55enne e padre di una figlia, agente di commercio di Osio Sotto, è stato un 49enne di Montello, incensurato, che i carabinieri della compagnia di Bergamo hanno già arrestato. Secondo le testimonianze e gli esami fatti tramite i filmati delle telecamere, con la sua Panda ha speronato la moto Bmw sulla quale viaggiava Monguzzi, per poi darsi alla fuga. Tutto sarebbe nato per una piccola discussione che i due avrebbero avuto all’altezza del semaforo «rosso stop» di via Papa Giovanni.

Fermi davanti al semaforo, nella stessa direzione, avrebbero discusso per pochi istanti prima di riprendere la carreggiata. Quando poi è scattato il verde la Panda ha urtato di propria volontà la motocicletta, Monguzzi è caduto a terra e il 49enne ha proseguito senza fermarsi.

Il testimone chiave e l’accusa ai colpevoli per la morte di Walter Monguzzi

Tutta la scena è stata osservata da un automobilista che arrivava alle spalle dei due e che è rimasto coinvolto nell’incidente. Ai militari ha riferito della lite al semaforo e che la Panda ha poi speronato la moto, che allo stesso tempo ha travolto Walter Monguzzi, non riuscendo ad evitare il corpo.

Alcuni cittadini del posto hanno chiamato i soccorsi per riuscire a salvarlo. Tuttavia alle 12.40 circa, Walter Monguzzi aveva perso la vita e non c’era nulla da fare. Il 49enne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in meno di un’ora dall’omicidio. È in carcere e dovrà rispondere di omicidio volontario.