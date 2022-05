Walter De Benedetto: storia, petizione, processo e sentenza dell’attivista morto

Simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico, Walter De Benedetto è morto a 50 anni dopo decenni in cui ha sofferto di artrite reumatoide: vediamo i dettagli della sua storia, il processo a cui fu sottoposto per aver coltivato canapa nel suo giardino e la sentenza dei giudici.

Walter De Benedetto: la storia, il processo e la sentenza

Residente a Olmo, frazione del comune di Arezzo, Walter era affetto dalla grave malattia neurodegenerativa da 36 anni. Una condizione che lo costringeva a dolori lancinanti per lenire i quali poteva ricorrere, sotto prescrizione medica, alla cannabis terapeutica. I quantitativi scarsi e le difficoltà nel reperirla lo avevano però spinto, per non rivolgersi al mercato nero, a coltivarla nel suo giardino.

Un gesto che gli è costato una denuncia quando, nel 2020, i Carabinieri si sono presentati a casa sua e hanno trovato le piantine. L’anno successivo la Procura di Arezzo ha aperto un’indagine sul caso obbligandolo ad affrontare una battaglia legale all’interno di un processo con rito abbreviato. La sentenza è arrivata dopo pochi mesi: i giudici hanno riconosciuto la coltivazione non a fini di spaccio ma per uso medico e lo hanno dunque assolto.

Walter De Benedetto: la petizione

Negli anni il suo caso è diventato famoso anche per via dei numerosi appelli alle istituzioni affinché accelerassero la legalizzazione della canapa ad uso terapeutico. Aveva anche lanciato una petizione rivolgendosi al Presidente della Repubblica: “La cannabis è illegale nel nostro paese, e questo fa sì che ancora oggi rimangono tabù sul suo utilizzo medico. Per come la vedo io, ad essere illegale dovrebbe essere solo il dolore. Caro Presidente, io rimango, nonostante tutto, aggrappato alla vita. Ma il dolore non aspetta. Ed è un vostro dovere istituzionale confrontarvi con questa mancanza”.

A distanza di mesi, l’unico sviluppo su questo tema è stata la raccolta firme per poter indire un referendum volto a legalizzare la cannabis. Nonostante il raggiungimento del numero necessario, la Corte Costituzionale ha negato la consultazione popolare.