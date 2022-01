Wahrol, Kandinsky, Picasso. A unire questi grandi artisti non solo talento e passione per i colori, ma anche il vino. Tutti hanno infatti realizzato opere magnifiche, da ammirare nei musei o da ordinare al ristorante. A loro si deve la realizzazione delle etichette di alcuni dei vini migliori del pianeta. «La più sottile delle tele», scrive il Guardian, «non ha impedito ai grandi nomi del mondo dell’arte di realizzare i loro capolavori».

Mecenate e pioniera, in tal senso, fu l’azienda francese Château Mouton Rothschild. L’idea di un’etichetta artistica venne al barone 22enne Philippe de Rothschild, ma il progetto inizialmente fu bloccato dall’invasione nazista durante la Seconda guerra mondiale, che lo costrinse a lasciare la Francia. Al suo rientro non si diede per vinto e dopo aver restaurato i campi distrutti dai tedeschi, ingaggiò Philippe Jullian per realizzare il suo sogno. L’annata del 1945 uscì con una V, omaggio alla vittoria di Churchill e fu solo l’inizio di una lunga serie di successi che continua ancora oggi.

Château Mouton Rothschild, i vini di Francia da Dalì a Eliasson

Fra le collaborazioni si ricordano quella del 1958 con Salvador Dalì, che disegnò l’emblema di un ariete, e quella del 2010 con Jeff Koons che stilizzò un affresco romano del I secolo. Nel mezzo, spazio per Wassily Kandinsky (1971), Pablo Picasso (1973), Andy Wahrol (1975) e persino per il principe Carlo, che impreziosì l’annata del centenario nel 2004 con un paesaggio in acquarello. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato l’artista islandese-danese Olafur Eliasson, per l’annata 2019 dell’azienda di Bordeaux. Se ne acquistate una bottiglia, potrete notare una serie di ellissi che tracciano il percorso del sole attorno al castello di Paulillac, dove si produce il vino. «La cucina svolge un ruolo importante, in quanto riunisce attorno a un tavolo persone con idee differenti», ha rivelato al Guardian lo stesso Eliasson. «Trasformare una bottiglia di vino in un’opera d’arte mi è sembrato estensione perfetta di tale concetto».

L’intera collezione è disponibile nella Sala dei Dipinti del castello e in un personale Museo del Vino. Proprio in questi giorni, l’attuale proprietario dell’azienda Julien de Beaumarchais de Rothschild ha lanciato la nuova campagna. Per partecipare, però, occorre ricoprire un ruolo di fama mondiale nel mondo dell’arte in grado di pareggiare quello di Mouton Rothschild nel campo dei vini.

Yoko Ono sulle etichette del Chianti

Sulla scia del successo di Château Mouton Rothschild, diverse cantine hanno scelto artisti di fama mondiale per le etichette dei loro vini di punta. La portoghese Tonnix ha puntato sulla britannica Tracey Emin per il suo Quinta de Rosa del 2013. Nell’elenco trovano spazio anche due aziende italiane, Ornellaia e Casanuova di Nittardi. La prima ha scommesso nel 2008 sull’estro di Rebecca Horn, che ha realizzato una scultura in 3D con filo di rame e specchi per un salmanazar da 9 litri del suo Super Tuscan. Due anni prima Casanuova di Nittardi aveva ottenuto per il Chianti la collaborazione di Yoko Ono, che con il suo disegno del 2006 aveva omaggiato Michelangelo, un tempo proprietario dell’azienda, e John Lennon con una scritta Imagine You.

Il Guardian ha citato anche la collaborazione fra la cantina californiana Orin Swift e Dave Phinney, affermatosi sulla scena skateboard/punk di Los Angeles. Sua l’idea di stilizzare Il piccolo prigioniero (1867) di Goya per una serie di The Prisoner del 2013. «Tutti mi hanno detto fosse una proposta orribile», ha detto Phinney al magazine britannico. «Mio suocero, che lavora nel settore del vino mi ha quasi impedito di farlo, ma è stato un successo».

Ruinart e lo champagne con i disegni di Shrigley

Anche lo champagne non è da meno. L’arte abbellisce le bottiglie di Ruinart, fondata nel Settecento e oggi di proprietà del gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. L’anno scorso, l’azienda francese ha ingaggiato il britannico David Shrigley per la sua produzione. L’artista, noto per i suoi disegni infantili, ha stilizzato il logo di Ruinart affiancandolo a frasi dai toni scherzosi. «Puoi giudicare una bottiglia dalla sua etichetta», si legge in una serie, mentre un’altra recita «Tieni le tue mani sporche dalla nostra uva».