Nella sede Wagner lezioni di guerra per i bambini delle scuole

La propaganda russa fa ancora un passo avanti. Nella sua nuova sede di San Pietroburgo la Wagner, società di mercenari creata da Evegeni Prigozhin, tiene lezioni e incontri sulla guerra dedicate ai ragazzini delle elementari. Lo riporta il canale Telegram Sota che ha postato foto e video di scolari annoiati costretti a seguire interventi sui motivi dell’invasione dell’Ucraina con tanto di video collegamenti con funzionari delle zone occupate. Nelle lezioni i “docenti” sottolineano, come da copione, la responsabilità dell’Occidente nel conflitto e mettono in guardia circa i veri obiettivi di Usa e Ue: distruggere la Russia «uccidendo i bambini». Dopo gli interventi ai piccoli sono stati offerti snack e grandi sacchetti pieni di dolci e caramelle.

La Wagner è sempre più centrale nel conflitto in Ucraina

Il Wagner Center, inaugurato nella seconda città della Russia la scorsa settimana, non è solo il centro amministrativo dell’organizzazione paramilitare ma anche un incubatore di start-up “patriottiche”. Il gruppo fondato nel 2014, di cui lo stesso Prigozhin ha rivendicato la paternità solo lo scorso settembre dopo anni di smentite e di querele, ora ha quindi optato per la massima visibilità. Non solo. L’edificio pieno di vetrate con una grande W all’ingresso, in cui saranno ospitati sviluppatori, progettisti, specialisti IT, è anche il simbolo di come l’organizzazione abbia conquistato un ruolo sempre più centrale nel conflitto soprattutto dopo la débâcle delle forze regolari. E conferma come Prigozhin sia diventato uno dei consiglieri più ascoltati di Vladimir Putin. Quella di San Pietroburgo poi, come ha dichiarato l’imprenditore, potrebbe essere solo la prima di una serie di basi in tutto il Paese.

Start-up e It: l’altra faccia della Wagner

Il quartier generale, ha spiegato al Moscow Times Konstantin Dolgov, membro della Wagner, «è un centro di riflessione, in cui le persone, unite da un obiettivo comune, lavoreranno all’attuazione di determinati compiti a beneficio della Federazione Russa». Vi si trasferirà anche Dmitry Zakhilov, a capo di un’azienda informatica specializzata nella diagnosi della tossicodipendenza tra gli adolescenti. La Wagner, ha spiegato, intende adottare la stessa tecnologia per controllare i soldati. «La vita militare presuppone un’enorme quantità di stress», ha aggiunto Zakhilov. «L’obiettivo è mantenere le condizioni psicologiche delle truppe in condizioni accettabili». Per l’imprenditore, «sedersi in disparte non è un’opzione. Indipendentemente dal fatto che la Russia abbia ragione o torto, vedo il mio futuro qui, quindi sostengo il mio Paese».

La trasformazione di Prigozhin, dall’ombra ai riflettori

È innegabile che ora Prigozhin, che secondo diverse inchieste è anche a capo della fabbrica di troll di San Pietroburgo, si esponga in prima persona come non ha mai fatto in passato. Prima ha attaccato il ministro della Difesa Sergei Shoiugu responsabile a suo dire degli insuccessi militari in Ucraina, poi il ministro dell’Agricoltura Dmitrij Patrushev suggerendogli a quali Paesi inviare il grano russo (Mali, Repubblica Centrafricana, Eritrea, Guinea e Burkina Faso: casualmente gli Stati africani dove Wagner è presente). Ha quindi lanciato una crociata contro Google e Youtube colpevoli di screditare l’esercito russo. Concedendosi persino uscite sui social a suo dire ironiche. «Abbiamo interferito (nelle elezioni statunitensi), stiamo interferendo e continueremo a interferire. Con attenzione, con precisione, chirurgicamente e a modo nostro, come sappiamo fare», ha scritto ieri sul profilo VKontakte della sua azienda Concord.