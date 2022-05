Vulcano, il mare ha cambiato colore a causa «dell’abbassamento del Ph»

Le Isole Eolie tornano ancora una volta a far parlare di sé. Stavolta non sono né le bandiere blu né il clamoroso e vasto incendio di Stromboli a finire sulle righe dei quotidiano, ma il mare di Vulcano. L’isola, infatti, sta vivendo un cambiamento non indifferente, quello del colore del proprio mare. Nella zona di Levante, infatti, i ricercatori dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno dovuto effettuare alcuni sopralluoghi a causa delle diverse sembianze prese nelle scorse ore dalle acque. La priorità è scongiurare eventuali problemi di sicurezza, legati a un fenomeno che è durato 4 giorni e che pare sia quasi del tutto rientrato.

Il mare di Vulcano ha cambiato colore

La vicenda risale alla settimana scorsa, ma è passata quasi sotto traccia visti i riflettori puntati pochi chilometri più a nord, su Stromboli. Mentre l’incendio imperversava e le cronache nazionali e internazionali raccontavano di fiamme durate 24 ore, il mare di Vulcano ha cambiato colore. La causa sembra essere stata «l’abbassamento del Ph», come specifica l’Ingv dopo aver svolto ricerche basate su osservazioni macroscopiche e rilevamenti. «Le misure in acqua di mare», spiegano i ricercatori, «hanno mostrato un generale e significativo abbassamento del pH in tutto il tratto di mare interessato. I risultati completi saranno riportati in relazioni tecnico-scientifiche che saranno prodotte nei prossimi giorni».

Voci dall’isola: «Colore tornato alla normalità»

Intanto dall’isola assicurano che «il colore dell’acqua sembra sia tornato alla normalità», come rivela Repubblica. La spiaggia di Levante resterà però chiusa alla balneazione per 15 giorni, su decisione del sindaco di Lipari Marco Giorgianni. «Non bisogna creare allarmismi», ha dichiarato l’assessore Massimo D’Auria, «anche perché, verosimilmente, potrebbe trattarsi di un episodio verificatosi proprio nel tratto di mare prospiciente la pozza dei fanghi, con la corrente che poi avrebbe spostato il flusso. Lì c’è sempre stato il fango in sospensione».