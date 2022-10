«Vota Garibaldi», la scritta per le elezioni 1948 a Piacenza è stata rimossa

Piacenza dice addio ad un pezzo di storia, seppur minimo: la scritta «Vota Garibaldi» presente in via Cristoforo Colombo sin dalle elezioni politiche del 1948 è stata rimossa e coperta da una mano di intonaco giallo.

La scritta «Vota Garibaldi» a Piacenza è stata rimossa

Il murale, se così lo si può definire, era sopravvissuto a settantaquattro anni di intemperie e stava lì, a due passi dalla stazione, a ricordare un evento fondamentale del nostro dopoguerra. La scritta faceva infatti riferimento alla prima tornata elettorale dell’Italia repubblicana per l’elezione dei due rami del Parlamento, quando Partito Comunista e Partito Socialista si presentarono in una lista unica, denominata Fronte Democratico Popolare, avente come simbolo proprio il volto di Garibaldi.

A lato delle due parole, il volto dell’uomo con il caratteristico berretto calato sulla testa e uno sguardo severo che sembrava continuare ad invitare a votare per il rassemblement che si opponeva alla Democrazia Cristiana. Ora, però, il graffito è sparito ed è stato coperto da una mano di intonaco giallo sole che si intravede fra i ponteggi che ancora avvolgono l’edificio in ristrutturazione.

«Aveva un significato enorme per la nostra storia»

Una volta avviati i lavori, qualche curioso si era infilato nel cantiere e aveva allertato la stampa locale sulla presenza della scritta e sul rischio che venisse cancellata. Resta ora da capire se si sarebbe potuta evitare la rimozione del reperto, tutelandolo come testimonianza storica e, nel caso, di chi sarebbe stato il compito di preservarlo. Fatto sta che ora, ha evidenziato il quotidiano cittadino Libertà, Piacenza non avrà più «una scritta che aveva un enorme significato per la nostra storia e che, evidenziata anziché cancellata, avrebbe ricordato un evento fondamentale del nostro dopoguerra». Quelle elezioni, tra le più combattute, videro recarsi alle urne il 92,19 per cento degli aventi diritto.