Vostro onore stasera su Rai1: trama e cast della serie con Stefano Accorsi, Remo Girone, Francesca Cavallin

Vostro onore, adattamento italiano dell’israeliana Kovdo, sbarca stasera 28 febbraio su Rai1. Alle 21,25 andranno infatti in onda i primi due episodi della nuova serie Rai Fiction con Stefano Accorsi che sarà protagonista del lunedì di Rai1 per le prossime quattro settimane. Una storia di conflitti morali in cui un giudice si trova costretto a scegliere fra ciò che è giusto e ciò che è conveniente. Nel cast anche Remo Girone, Francesca Cavallin, Barbara Ronchi e Francesco Colella. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è già online il primo episodio in anteprima.

Vostro onore, trama e cast della serie con Stefano Accorsi stasera 28 febbraio 2022 su Rai1

Protagonista di Vostro onore è il giudice milanese Vittorio Pagani (Stefano Accorsi). Fama e integrità lo hanno elevato fra i più rispettati dell’intero Tribunale di Milano, tanto da spingerlo a correre per la carica di Presidente. Contraltare dei successi nel lavoro è però il grave lutto familiare che lo ha colpito con la perdita della moglie, evento che ha solo complicato il già difficile rapporto con il figlio Matteo (Matteo Oscar Giuggioli). I guai sono però dietro l’angolo. Un giorno infatti, il giovane Pagani investe con la sua auto il rampollo di una nota famiglia criminale della città, i Silva, mettendo il padre in una difficile posizione. È stato proprio il giudice Vittorio, quando ricopriva la carica di Pm, a smantellare l’organizzazione criminale portando all’arresto del boss.

Vittorio sa bene che se i Silva scoprissero il guidatore dell’auto non esiterebbero a vendicarsi, minacciando anche la stessa vita di Matteo. Per tenerlo al sicuro, il giudice Pagani deve allora infrangere la legge e mentire. Denuncia così all’ispettore Vichi (Barbara Ronchi) il furto dell’auto incriminata, coinvolgendo l’amico ispettore della Dia Salvatore Berto (Leonardo Capuano) che, in debito con Vittorio, non si tira indietro. Poco dopo, Nino Grava (Riccardo Vicari), cugino della moglie di Salvatore, viene fermato a bordo dell’auto e messo agli arresti. Gli eventi prenderanno però una piega del tutto imprevista, mettendo l’intera squadra di fronte a una situazione sempre più difficile.

Cosa spinge un uomo a infrangere la legge piuttosto che rispettarla?

Il legal drama #VostroOnore è in anteprima 👉 https://t.co/EFvnUe1Hjj@StefanoAccorsi_ pic.twitter.com/j02B5etVbl — RaiPlay (@RaiPlay) February 26, 2022

«Mi sono ritrovato molto nel personaggio di Vittorio», ha detto Stefano Accorsi a SkyTg24. «Mi ha portato a pormi continue domande su come reagirebbe qualsiasi genitore». Nel cast anche Camilla Semino Favore nei panni dell’ex giovane tirocinante di Vittorio, Ludovica, e Gabriele Falsetta in quelli del boss mafioso Filippo Grava. Francesca Beggio è invece Maddalena, la moglie di Salvatore Berto, mentre Remo Girone interpreta il Presidente del Tribunale di Milano Federico Masieri.

Vostro onore, la trama delle prime due puntate stasera 28 febbraio 2022 su Rai2

Nel primo episodio della serie Vostro onore, il giovane Matteo Pagani si trova a bordo dell’auto di sua madre. Il ragazzo è figlio di Vittorio, rinomato giudice del Tribunale di Milano con un fiorente passato anche come pubblico ministero. Durante la guida ha però un incidente e urta con la propria vettura una moto. Le conseguenze sono terribili, dato che il motociclista muore sul colpo. Matteo, in preda al panico, abbandona il luogo dell’incidente senza prestare soccorso alla vittima. La notizia giunge alle orecchie di Vittorio che intende denunciare il figlio. L’ispettrice Sara Vichi lo informa però che la vittima è Diego Silva, membro del clan criminale che proprio lo stesso giudice aveva contribuito a smantellare. Temendo per la vita del figlio, decide di inscenare il furto della vettura con l’aiuto di Salvatore Berto, ispettore della Dia, che fa così arrestare il cugino di sua moglie, Nino Grava.

“#VostroOnore racconta una storia molto coinvolgente che porta il pubblico a chiedersi continuamente: cosa farei io?”.@StefanoAccorsi_ è il giudice Pagani in “Vostro Onore”, su @RaiUno dal #28febbraio.

Il #NewsRai dedicato 👉 https://t.co/vUarRyoHpu

Una clip in anteprima ⤵️ pic.twitter.com/B1hCQbVDGL — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 21, 2022

Nella seconda puntata di Vostro onore, Vittorio fa in modo che la sua ex giovane tirocinante Ludovica assuma la difesa di Nino, evitando guai peggiori e risolvendo abilmente la situazione. È lo stesso giudice a sobbarcarsi le spese legali per Nino, ma i Silva non ci stanno. I criminali non credono alla versione di Vittorio e chiedono vendetta per la morte del giovane Diego. Intanto, Matteo cerca di tornare alla sua vita normale, partecipando alla festa di compleanno della fidanzata Chiara. Le indagini sull’incidente però portano a galla un nome inatteso: si tratta di Filippo Grava, boss mafioso imparentato con Nino e fratello di Maddalena, moglie di Salvatore.