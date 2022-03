Vostro onore stasera su Rai1, le anticipazioni e trama delle puntate

Terzo appuntamento con la serie Vostro Onore. Stasera 14 marzo, alle 21,20 su Rai1, Stefano Accorsi torna nei panni di Vittorio Pagani, rinomato magistrato di Milano che si ritrova suo malgrado a mentire al fine di salvare suo figlio da una vendetta mafiosa. Nel cast ci sono anche Barbara Ronchi, Remo Girone e Francesco Colella. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle altre puntate.

"Dal furto dell'auto di tua moglie in poi, continua ad esserci un elemento che torna sempre."

"Sono io."#VostroOnore la 3^ puntata STASERA, #14marzo, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay.@StefanoAccorsi_ pic.twitter.com/znsrYNb9dN — Rai1 (@RaiUno) March 14, 2022

Vostro Onore, trama e cast degli episodi di stasera 14 marzo 2022 su Rai1

Nel primo episodio di stasera, il quinto della stagione, Ludovica (Camilla Semino Favro) scopre, parlando con la madre di Nino (Riccardo Vicardi), che il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Salvatore di cui non ha però fatto parola. Intanto Matteo (Matteo Oscar Giuggioli), figlio di Vittorio (Stefano Accorsi), trova suo malgrado in Camilla (Isabella Mottinelli) una potenziale testimone della sua colpevolezza. Salvatore (Leonardo Capuano), dal canto suo, arresta un pezzo grosso del clan mafioso di Filippo Grava (Gabriele Falsetta), scagionandosi così agli occhi dei colleghi che avevano iniziato a mettere in dubbio il suo operato. Proprio in quei momenti, Sara (Barbara Gronchi) trova però un secondo telefonino di Nino ricco di elementi che smonterebbe l’intero racconto degli eventi e quindi il piano di Vittorio per coprire il figlio Matteo.

La seconda puntata di Vostro onore inizia con Filippo e Salvatore impegnati in un incontro privato. L’ispettore della Dia è però alle strette, tanto che decide di far sparire le sue tracce per un po’ di tempo. Nel frattempo Vittorio riesce a riavvicinarsi al figlio Matteo dopo tanti anni grazie all’involontario aiuto di Linda (Francesca Cavallin), moglie che ha perso troppo presto. La vita del magistrato è però sull’orlo di un netto cambiamento. Un giorno Salvatore si presenta a casa sua gravemente ferito, mentre Chiara (Pauline Fanton) finisce in ospedale per via di un improvviso malore a scuola. Ludovica intanto scopre delle scottanti verità su Vittorio che, ormai spalle al muro, le rivela tutta la verità.