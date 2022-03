Anticipazioni Vostro Onore stasera su Rai1: cosa sapere sull’ultima puntata

Quarto e ultimo appuntamento con Vostro Onore. Stasera 21 marzo, alle 21,20 su Rai1, andranno in onda i due episodi finali della serie con Stefano Accorsi nei panni del giudice di Milano Vittorio Pagani. La serie è adattamento italiano dell’americana Your Honor con Bryan Cranston (Walter White di Breaking Bad), a sua volta ispirata all’israeliana Kovdo. Nel cast anche Barbara Ronchi, Camilla Semino Favro, Francesca Cavallin e Remo Girone. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Vostro Onore, anticipazioni e cast di stasera 21 marzo 2022 su Rai1

Il primo episodio odierno di Vostro Onore inizierà concentrandosi su Matteo (Matteo Oscar Giuggioli), figlio del protagonista Vittorio. Il ragazzo, protagonista dell’incidente stradale che ha dato il via alle vicende, è messo sotto torchio da Camilla (Isabella Mottinelli), Sara (Barbara Ronchi) e Mirko (Jacopo Maria Bicocchi) ma riesce a giustificare la sua presenza in ospedale al fianco di Diego Silva. La donna però non è convinta della versione del giovane e inizia a nutrire forti sospetti anche sul padre che, dal canto suo, riesce a mettere in cattiva luce gli informatori dell’ispettrice con Miguel. Intanto le condizioni di Salvatore (Leonardo Capuano) continuano a peggiorare e Vittorio si ritrova costretto a dover supportare la moglie dell’amico, finito nei guai per colpa sua. Intanto il cappio si stringe sempre più intorno al giudice e suo figlio che pianificano quindi una fuga all’estero.

Nella seconda puntata, l’ultima di Vostro Onore, Danti e Orlando interrogano Maddalena (Francesca Beggio), moglie di Salvatore e sorella del mafioso Filippo Grava (Gabriele Falsetta). La donna continua a coprire Vittorio ma, in cuor suo, sa che prima o poi il piano verrà svelato. Proprio quanto Vittorio è sul punto di poter ricevere la carica di presidente del Tribunale un improvviso colpo di scena sovverte tutto. Matteo si presenta infatti in commissariato in compagnia di nonna Anita (Betty Pedrazzi), con l’intento di rivelare tutta la verità.

Vostro Onore, ci sarà una seconda stagione con Stefano Accorsi?

In vista del finale di stasera, i fan si chiedono se Vostro Onore avrà una seconda stagione. Al momento Rai Fiction non ha annunciato piani per un ritorno di Vittorio Pagani, ma tutto resta ancora aperto. Negli Stati Uniti la serie Your Honor cui si ispira il prodotto italiano ha già ottenuto il via libera per una seconda tornata di episodi, quindi ci si potrebbe aspettare un percorso simile anche in Italia. I recenti ascolti però, al di sotto delle aspettative Rai, potrebbero far saltare i piani. Dopo un ottimo esordio, i dati di share sono calati di puntata in puntata, scendendo dai 4 milioni iniziali ai 3,2 milioni della scorsa settimana in occasione della finalissima del GF Vip.