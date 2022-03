Anticipazioni Vostro Onore stasera su Rai1: cosa succede nella seconda puntata

Stefano Accorsi e Barbara Ronchi tornano stasera 7 marzo, alle 21,25 su Rai1, per il secondo appuntamento con Vostro onore. La trama della fiction ruota attorno al giudice Vittorio Pagani, rinomato per la sua coerenza e fedeltà alla legge, che un giorno si trova nella difficile posizione di dover mentire per salvare la vita di suo figlio. Nel cast anche Francesca Cavallin, Matteo Oscar Giuggioli e Francesco Colella. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Vostro onore, trama e cast della seconda puntata stasera 7 marzo 2022 su Rai1

Nuovi problemi per il giudice Pagani: la trama degli episodi di oggi

Il primo episodio di Vostro onore di stasera vede Ludovica, avvocatessa che si occupa della difesa di Nino, riferire a Vittorio la posizione del suo assistito. Il giudice Pagani, assieme all’amico e ispettore della Dia Salvatore, continua a muoversi nell’illegalità sperando di mettere al sicuro la salute del figlio Matteo. I due si mobilitano dunque per far sparire una seconda vettura la cui rivelazione potrebbe mettere a rischio il loro piano. Nel frattempo Danti, dirigente del Commissariato, utilizza alcuni suoi informatori nel clan dei Silva per smuovere le acque mentre Miguel scopre che suo fratello Diego gestiva un giro di droga segreto. Intanto Matteo, contro la volontà di suo padre, si lega sempre più a Camilla, figlia di Danti.

La seconda puntata di Vostro onore inizia con una guerra fra i Silva e un altro clan mafioso, i Grava. Per questo Vittorio decide di inserire Nino in un programma di protezione, spingendosi suo malgrado sempre più a fondo nell’illegalità. Questo è però solo l’ultimo dei suoi problemi, dato che senza saperlo si trova così ad ostacolare i traffici illeciti di Filippo Grava, boss imparentato con lo stesso Nino. L’uomo, in preda alla furia, pianifica la sua vendetta proprio mentre Vittorio sembra potersi rilassare per la riuscita del suo piano.

Il cast della serie in onda stasera 7 marzo 2022 su Rai1

Protagonista di Vostro onore è Stefano Accorsi, volto del giudice Vittorio Pagani. Accanto a lui ci sono Barbara Ronchi nei panni dell’ispettrice Sara Vichi e Matteo Oscar Giuggioli in quelli del giovane Matteo. Leonardo Capuano è invece l’ispettore della Dia Salvatore Berto, mentre Riccardo Vicari presta il volto a Nino Grava e Francesco Colella a Paolo Danti. Nel cast anche Camilla Semino Favro nei panni dell’ex giovane tirocinante di Vittorio, Ludovica, e Gabriele Falsetta in quelli del boss mafioso Filippo Grava. Francesca Beggio è invece Maddalena, la moglie di Salvatore Berto, mentre Remo Girone interpreta il Presidente del Tribunale di Milano Federico Masieri.