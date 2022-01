Voracova come Djokovic: niente vaccino e divieto d’ingresso in Australia

Non solo il caso Djokovic. Il mondo del tennis continua a vivere un momento delicato causa del Covid, degli imminenti Australian Open e delle regole per l’ingresso nel paese. Dopo il caos generatosi intorno al tennista serbo, che ancora attende di capire se gli verrà consentito di partecipare al torneo nonostante non sia vaccinato, finisce nell’occhio del ciclone anche la ceca Renata Voracova. Anche lei, come successo al numero uno al mondo, ha ricevuto un secco no all’arrivo in Australia a causa di problemi con il visto.

Renata Voracova come Novak Djokovic: cancellato il visto d’ingresso

Renata Voracova è una tennista originaria della Repubblica Ceca, che ormai da tempo si dedica esclusivamente al doppio. L’atleta ha ricevuto un ordine preciso dalle autorità australiane, lo stesso dato a Novak Djokovic. Anche lei dovrà lasciare il paese a causa della cancellazione del visto d’ingresso. C’è, però, una differenza sostanziale. Voracova era già entrata in Australia lo scorso mese con la stessa esenzione medica, legata al fatto di aver contratto il Covid e poi essere guarita. Così a dicembre la tennista ha potuto disputare il match di coppia con la compagna Katarzyna Piter contro il duo Kerkhove-Rodionova al WTA Melbourne 2. Adesso, però, il cambio di rotta.

Voracova trasferita al Park Hotel

Nonostante il precedente ingresso, Renata Voracova è stata trasferita al Park Hotel di Melbourne, dove attualmente è confinato anche Novak Djokovic. Si tratta di due casi che hanno avuto, fin qui, lo stesso epilogo, ma molto diversi nella sostanza. Adesso si cercherà di capire se anche lei, come il serbo, presenterà ricorso per poter fare il suo ingresso in Australia. Sono stati avviati contatti tra l’ambasciata ceca e la giocatrice e il caso potrebbe sfociare nel politico, come sta accadendo già tra il paese australiano e la Serbia. Si attendono comunicati ufficiali sulla vicenda.