Voracova accusa l’Australia: «Trattata come una criminale»

Mentre il caso Djokovic continua a tenere i riflettori puntati sull’Australia, con il tennista in stato di fermo e il popolo social a ironizzare sulle sue vicende, passa quasi sottotraccia l’avventura della tennista Renata Voracova. La giocatrice di doppio, originaria della Repubblica Ceca, è stata fermata una settimana fa alla frontiera australiana, in aeroporto, come Novak. Anche lei avrebbe dovuto partecipare all’Australian Open con un’esenzione medica, a causa di una reazione avversa al Covid avuta nelle settimane precedenti al viaggio. Il suo visto, però, è stato cancellato. Oggi, a distanza di una settimana, Renata Voracova si è lasciata andare ad esternazioni abbastanza particolari su quanto vissuto a Melbourne.

Voracova: «Trattata come una criminale»

Renata Voracova è stata intervistata da BBC News Russian e ha raccontato l’esperienza vissuta in Australia. «Mi sentivo un po’ come una criminale, ma non c’era motivo per cui dovessi sentirmi così», ha dichiarato. «Ho inviato tutti i documenti e sono stati approvati. Se avessi saputo che ci sarebbe stato anche solo l’1% di possibilità che qualcosa non andasse bene, non sarei partita». Tra la sua e la vicenda di Novak Djokovic c’è soltanto una differenza: la tennista ceca non ha presentato alcun ricorso. Ha dichiarato di non essere a conoscenza della possibilità di farlo e di essere andata via immediatamente.

Lo sfogo della tennista: «Mi hanno chiesto di spogliarmi e vestirmi»

Dal racconto di Renata Voracova emergono anche dettagli inquietanti. Alla tennista sarebbe stato più volte chiesto di spogliarsi e vestirsi. «Non mi sono sentita al sicuro finché non sono tornata a casa. Era come se stessi guardando un film, un lungo interrogatorio con istruzioni come ‘spogliati, vestiti’. Che schifo, non voglio nemmeno pensarci, figuriamoci viverlo di nuovo». Due giorni fa, l’atleta aveva dichiarato che avrebbe presentato una richiesta ufficiale di risarcimento per l’espulsione, perché sarebbe rimasta senza soldi. Al suo fianco si è schierata anche la Wta, che ha detto di voler «affrontare questa sfortunata situazione in modo appropriato».