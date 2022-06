Von der Leyen: «Dare all’Ucraina lo status di Paese candidato all’Ue»

«Oggi abbiamo adottato la raccomandazione al consiglio di dare all’Ucraina una prospettiva europea e lo status di candidato all’ingresso nell’Unione Europea». Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, dopo la riunione del collegio. «L’Ucraina ha chiaramente dimostrato l’aspirazione e l’impegno del Paese di essere all’altezza degli standard europei. È una democrazia parlamentare molto solida, che vanta un’amministrazione eccellente». E poi: «L’Ucraina ha mostrato di avere un livello di deficit solido prima della guerra, ha già compiuto passi importanti per essere un’economia di mercato funzionale».

Von der Leyen, giaccia gialla e camicia blu

Per l’occasione, von Der Leyen ha indossato un completo con giacca gialla e camicia blu: i colori della bandiera ucraina e, per questo, forse una scelta non casuale. «Zelensky ci ha detto che, anche senza il percorso europeo, le riforme sono ritenute comunque necessarie». Sull’Ucraina, ha continuato la presidente della Commissione, l’Ue ha un messaggio chiaro: «Si merita una prospettiva europea e deve ottenere lo status di candidato tenendo presente che c’è ancora da lavorare. Il popolo ucraino ha mostrato si essere pronto a morire per il sogno europeo».

Von der Leyen, cosa ha detto su Moldavia e Georgia

Ursula von der Leyen si è inoltre espressa su Moldavia e Georgia. Per il primo Paese, la posizione della Commissione è identica a quella relativa all’Ucraina: «Raccomandiamo che il Consiglio europeo le conceda una prospettiva europea e lo status di candidato». Per quanto riguarda il secondo Stato, che anche geograficamente è più lontano dall’Europa, ha dichiarato: «Raccomandiamo al Consiglio europeo di concedere una prospettiva europea alla Georgia, ma di valutare se il Paese rispetta una serie di condizioni prima di concedergli lo status di candidato».

Zelensky: «Oggi è una giornata storica»

«Oggi è una giornata storica», ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky, dopo la raccomandazione della Commissione al consiglio Ue. Il presidente ucraino ha poi espresso soddisfazione per l’esito del vertice con Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Klaus Iohanniss, che in visita a Kyiv hanno ribadito il «sostegno al movimento verso l’Unione Europea».