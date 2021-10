Trova 30 kg di vomito di balena: pescatore diventa milionario

Un colpo di fortuna incredibile ha trasformato un pescatore thailandese in un milionario. Siamo a Surat Thani, nella parte meridionale della penisola. L’uomo, Narong Phetcharaj, stava rientrando dopo una battuta di pesca quando si è accorto che qualcosa galleggiava sul mare. Si trattava di vomito di balena. L’episodio è stato raccontato dal Daily Mail. Il pescatore, infatti, ha scoperto che il suo ritrovamento, appunto vomito di balena, dal peso di oltre 30 kg, vale circa un milione di euro.

Vomito di balena: ecco perché vale milioni

Avvicinatosi, l’uomo ha quindi scoperto che si trattava di un pezzo del peso di oltre 30 chili. L’oggetto, spinto dalla corrente, stava arrivando verso riva. Il vomito di balena è particolarmente ricercato perché si tramuta in ambra grigia, una sostanza estremamente pregiata che viene usata soprattutto nell’industria cosmetica e dei profumi.

Vomito di balena: la conferma dell’università

L’uomo, esperto pescatore, ha subito sospettato che si trattasse del prezioso ritrovato. Per questo ha avvolto l’oggetto in un asciugamano, per nasconderlo alla vista dei curiosi, e l’ha portato alla Prince of Songkla University, perché venisse analizzato. Gli studiosi hanno potuto confermare che si tratta di ambra grigia, una sostanza estremamente rara che vale oltre 30mila euro al chilo.

Da vomito di balena ad ambra: come avviene il processo

Quello che è considerato a tutti gli effetti un tesoro marino viene prodotto dall’apparato digerente delle balene per far passare oggetti di grandi dimensioni. Una volta completato il processo digestivo, l’animale vomita la mucillagine che a quel punto diventa solida ma continua a galleggiare sull’acqua. Inizialmente l’odore è particolarmente sgradevole, ma a mano a mano che si essicca assume una fragranza dolce e durature.