Volodymyr Zelensky, chi è il Presidente dell’Ucraina?

Volodymyr Zelensky, 44 anni, è il presidente della repubblica semipresidenziale dell’Ucraina dal 20 maggio 2019. Ex attore comico, laureato in giurisprudenza, egli è filoeuropeista e ha sempre dichiarato di voler prendere le distanzie dalla Russia e da Putin. Ma chi è Volodymyr Zelensky? Scopriamolo insieme.

Chi è Volodymyr Zelensky?

Volodymyr Zelensky è nato il 25 gennaio 1978 a Kryvyj Rih, una città dell’Ucraina meridionale. Cresciuto con un padre professore e una madre ingegnere, Zelensky si è laureato in giurisprudenza e poi si è dedicato a una carriera da attore dal 1997.

Nel 2018 ha fondato Sluha Narodu (Servitore del Popolo), aiutato dallo staff di Kvartal 95, produttrice della serie tv omonima. E l’anno successivo si è candidato alle elezioni come presidente, vincendo contro Poroshenko, allora in carica. Poco dopo ha sciolto legittimamente il Parlamento, che è stato rieletto con la maggioranza di Servitore del Popolo.

In particolare, l’attuale presidente della repubblica ucraino da tre anni è stato eletto con il 73,22% dei voti. Filoeuropeista, Zelensky ha sempre detto apertamente di voler portare l’Ucraina a entrare nell’Ue e nella Nato, allontanandosi dunque dalla Russia e da Putin. Due giorni dopo l’elezione Zelensky ha infatti detto che voleva “un’Ucraina forte, potente e libera, che non è la sorella minore della Russia, che non è un partner corrotto dell’Europa, ma la nostra Ucraina indipendente“.

Zelensky nel mirino di Putin

“Sono io l’obiettivo di Putin, e la mia famiglia è l’obiettivo numero 2“, ha detto Vladimir Zelensky davanti alle telecamere durante il secondo giorno di guerra. Lui, la moglie e i due figli sono nascosti nel Paese, poiché, secondo l’intelligence, sarebbero il primo target della Russia, che ora sta marciando con mezzi militari nella capitale. “Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina distruggendo il capo di stato – ha aggiunto Zelensky – ma io resto qui, non tradisco il mio Paese“.

I timori di Draghi

Anche il presidente del consiglio Mario Draghi, durante il suo intervento in Parlamento, ha espresso preoccupazione per l’incolumità del presidente ucraino. “Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. È nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. È stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo“.