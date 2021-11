Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, stasera su Rai1: carriera e vita privata di Andrea, figlio del Maestro

Grande serata all’insegna di Ennio Morricone. Un omaggio in quello che sarebbe dovuto essere il giorno del suo 93esimo compleanno. Stasera 10 novembre 2021, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, live con cui il trio lirico ha ricordato compositore scomparso il 6 luglio 2020. Si tratta del concerto del 5 giugno di quest’anno, andato in scena dal palco dell’Arena di Verona. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, scaletta e ospiti di stasera 10 novembre 2021 su Rai1

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble condurranno dunque un evento che intende far risuonare le grandi colonne sonore del Maestro romano, che ha passato la sua vita al fianco dei più grandi registi del panorama italiano e internazionale. Da Sergio Leone all’amico Quentin Tarantino, con cui ha anche vinto l’Oscar per The Hateful Eight, la carriera di Morricone vanta pezzi che hanno segnato diverse generazioni di cinefili. Tanti anche gli ospiti sul palco per tributare un loro omaggio musicale o semplicemente ricordare con un pensiero Ennio. Ci saranno Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Marco Giallini e Andrea Griminelli, oltre al figlio di Ennio, Andrea Morricone.

In scaletta i brani più celebri delle tante composizioni. Dopo l’apertura con Estasi dell’oro direttamente dal film Il buono, il brutto e il cattivo, spazio a Metti una sera a cena con Gualazzi e Zilli e a brani come Se telefonando, E più ti penso e Quando finisce un amore.

Andrea Morricone, carriera e vita privata del figlio del compositore stasera 10 novembre 2021 su Rai1

Andrea Morricone, la carriera professionale

Figlio di Ennio e fratello del regista e sceneggiatore Giovanni, Andrea Morricone è nato a Roma il 10 ottobre 1964 e ha iniziato gli studi musicali sotto la guida del padre. Dopo i diplomi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha debuttato come direttore d’orchestra a Roma presso l’Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC). La sua carriera lo ha visto esibirsi in Italia e in vari Paesi del mondo, tra cui Russia, Stati Uniti e Inghilterra. Ha lavorato con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Sting, Josh Groban e Andrea Griminelli, presente nell’evento de Il Volo.

Oltre al lavoro come direttore d’orchestra, ha anche composto temi musicali per il cinema. L’esordio avvenne nel 1988, quando realizzò assieme al padre la colonna sonora per Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Il tema dell’amore, da lui composto, ha ricevuto anche il BAFTA. Con il padre ha poi lavorato anche, tra gli altri, per La piovra 5 – Il cuore del problema, Una pura formalità e Ultimo. Da solo ha invece composto brani per L’industriale di Giuliano Montaldo e Una storia americana – Capturing the Friedmans di Andrew Jarecki.

Andrea Morricone, vita privata e social

Sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Per anni, Andrea Morricone è stato sposato con l’attrice Alessia Patregnani, da cui ha divorziato nel 2014. Attualmente invece è sposato con Giorgia Scarfone, da cui ha anche avuto due bambini. Il compositore e direttore ha anche un profilo Instagram con 61,4 mila follower, dove condivide molto spesso scatti privati con la sua famiglia.