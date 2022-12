Il Volo, stasera su Canale 5 il concerto di Natale a Gerusalemme

Vigilia di Natale in musica sulle reti Mediaset. Stasera 24 dicembre, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda il concerto Il Volo – Natale a Gerusalemme. In diretta dalla Terra Santa, il trio lirico italiano canterà alcuni dei brani più celebri del loro repertorio, ma soprattutto un medley dei classici delle festività. Su tutti la cover di Happy XMas (War Is Over) del brano di John Lennon che hanno recentemente inciso. Sul palco adiacente alla Torre di Davide, Il Volo avrà l’accompagnamento musicale dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta che li seguirà durante l’intero concerto. La visione dell’evento sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Il Volo – Natale a Gerusalemme, le anticipazioni del concerto di stasera 24 dicembre

Nella Città Santa ci saranno tutti e tre i componenti del trio Il Volo. Presenti infatti Piero Barone, Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto, che di recente a Verissimo aveva rivelato un periodo di crisi. Quest’ultimo ha detto di aver pensato persino di lasciare il gruppo, salvo poi chiarirsi con i compagni e tornare nuovamente sui suoi passi. I tre, vincitori del Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande amore, saranno a Gerusalemme per un concerto ancora top secret. Nonostante le brevi anticipazioni in Rete, non si sa ancora nulla circa la scaletta dei brani. Certamente conterrà alcuni dei maggiori successi dei tre cantanti lirici fino alle ultime pubblicazioni. Fra queste la cover di Happy XMas (War is Over) che John Lennon e Yoko Ono scrissero per la guerra in Vietnam. «Un brano ancora così attuale», hanno detto i tre, sperando di lanciare un messaggio di pace.

Il Volo non è però nuovo alle canzoni di Natale. Nel 2013 infatti, i tre cantanti pubblicarono Buon Natale – The Christmas Album. All’interno i grandi classici delle festività, da White Christmas ad Ave Maria fino a Santa Claus is Coming to Town. È molto probabile che gran parte di queste canzoni trovino spazio nel live di questa sera su Canale 5 assieme a Bianco Natale o Astro del Ciel. «Speriamo di trasferire le nostre emozioni al pubblico», ha anticipato Barone. «Vogliamo coinvolgerli nel viaggio che abbiamo fatto noi per prepararci all’evento». Lo scorso anno Il Volo aveva anche cantato all’Arena di Verona per un tributo al Maestro Ennio Morricone, seguito da un album con le sue migliori composizioni.