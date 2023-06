Il Volo, stasera su Canale 5 il concerto all’Arena: ospiti e scaletta

Dopo l’ottimo esordio di sabato scorso, capace di totalizzare oltre 3 milioni di spettatori per il 23.6 pari al 23.6 cento di share, Il Volo torna nuovamente su Canale 5. Stasera 3 giugno alle 21.30 andrà infatti in onda la seconda e ultima puntata di Tutti per uno, concerto all’Arena di Verona con tanti ospiti della musica pop e non solo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble canteranno alcuni pezzi del loro repertorio prima di mettersi alla prova con generi differenti. Con loro, grandi artisti della musica italiana tra cui Orietta Berti, Antonello Venditti e Madame. L’evento vanterà la partecipazione straordinaria di Federica Panicucci. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

Tutti per uno, le anticipazioni del concerto de Il Volo stasera su Canale 5

Pur in prima visione su Canale 5, il concerto Tutti per uno de Il Volo non sarà in diretta. Si tratta infatti del best of dei due live che il trio ha tenuto l’1 e il 3 maggio in un’Arena di Verona completamente sold out. Sul palco, anche nella puntata di stasera, tanti artisti della musica italiana, tra cui Antonello Venditti. Il mito del cantautorato romano dividerà il palco con Ginoble, Barone e Boschetto duettando in un medley dei suoi maggiori successi. Grande attesa per la versione live di Che fantastica storia è la vita, uno dei capolavori del cantante. In scena anche Orietta Berti, che pur avendo da poco festeggiato gli 80 anni ha ancora forza e spirito per mettersi in gioco con i più giovani. L’artista di Finché la barca va canterà una versione di Quando l’amore diventa poesia di Massimo Ranieri oltre ad altre hit. Presenti anche Fiorella Mannoia e Danilo Rea, pianista jazz che la accompagnerà in tour per le piazze italiane.

Nel concerto Tutti per uno, Il Volo duetterà anche con Madame sulle note del brano Geordie di Fabrizio De André. Fra gli ospiti del trio musicale ci saranno anche Mario Biondi e la soprano russa Aida Garifullina, che interpreterà un’incredibile versione di Angel di Robbie Williams – con cui ha duettato alla cerimonia di apertura del Mondiale di calcio Russia 2018 – insieme a Ginoble. Sul palco dell’Arena di Verona sbarcherà infine anche l’attore Edoardo Leo. In scaletta anche tanti brani che hanno permeato negli anni la discografia del terzetto musicale. Non mancheranno Estasy of Gold di Ennio Morricone, omaggiato anche con la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Spazio anche per Un amore così grande, Deliliah, All By Myself e ‘O surdato ‘nnamurato.