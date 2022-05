Volo riuscito per la capsula Starliner: ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale

Il taxi spaziale Starliner, che prodotto da Boeing punta a fare concorrenza alle navette Dragon della SpaceX di Elon Musk, è attraccato senza problemi alla Stazione Spaziale Internazionale. L’aggancio è avvenuto con oltre un’ora di ritardo rispetto al previsto, a causa dei controlli finali durante le manovre. A partire dal 2010, la Nasa ha speso per il programma Starliner oltre 5 miliardi di dollari, ma la missione è in ritardo di anni sulla tabella di marcia: il primo tentativo nel 2019 era fallito e anche il secondo lancio, previsto nel 2021, era stato abortito.

The @BoeingSpace #Starliner that just arrived at the @Space_Station on a test flight is carrying over 500 lbs (227 kg) of cargo & crew supplies.

Watch live on Sat., May 21 starting at 11:30am ET (15:30 UTC) as astronauts open the spacecraft’s hatch: https://t.co/a6c1WZaQAJ pic.twitter.com/cJFeCAnwvo

— NASA (@NASA) May 21, 2022