Volo Lufthansa colpito da forte turbolenza: sette passeggeri feriti

Un aereo Lufthansa in volo da Austin, in Texas, a Francoforte, in Germania, è stato colpito da una turbolenza violenta mentre volava sul Tennessee. La turbolenza ha causato sette feriti. I passeggeri sono stati trasferiti in ospedale dopo un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Washington-Dulles.

La turbolenza che ha colpito il volo Lufthansa

Mentre volava sul Tennessee l’Airbus A330 Lufthansa è stato vittima di una turbolenza violenta. Fortunatamente, i piloti sono stati lesti e il volo «è atterrato sano e salvo» all’aeroporto di Washington-Dulles. Tuttavia, sette persone sono state trasferite negli ospedali locali per curare le ferite causate dalla turbolenza. Inoltre, l’equipaggio ha riferito di aver incontrato forti turbolenze a 37.000 piedi sopra il Tennessee, circa 90 minuti dopo il decollo.

Le testimonianze dei passeggeri

I passeggeri del volo Lufthansa hanno voluto condividere le loro testimonianze sui social network. Un passeggero ha raccontato che l’aereo è andato in «caduta libera»: «Persone e cibo sono volati per aria, colpendo e persino danneggiando il soffitto dell’aereo». Un’altra passeggera, incinta al quinto mese di gravidanza, ha confermato alla Cnn che «durante il servizio di cena, improvvisamente l’aereo è salito di quota e poi siamo caduti di 1.000 piedi. È stato come se fossimo stati in caduta libera per cinque secondi. Piatti e bicchieri sono saliti fino al soffitto e la mia borsa dal pavimento è volata dietro di me. Le persone hanno cominciato a urlare, pensavamo stessimo precipitando». Inoltre un portavoce di Lufthansa ha fatto sapere che le persone ferite sono state soccorse dai membri dell’equipaggio: «I passeggeri colpiti hanno ricevuto le prime cure a bordo dagli assistenti di volo addestrati per tali casi. Poiché la sicurezza e il benessere dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio sono sempre la massima priorità, l’equipaggio della cabina di pilotaggio ha deciso di effettuare un atterraggio alternativo all’aeroporto di Dulles dopo aver attraversato la turbolenza».