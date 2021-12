Volley, Paola Egonu addio all’Italia, offerte milionarie dalla Turchia

Portabandiera del Cio a Tokyo 2020, campionessa d’Europa con l’Italia e due volte vincitrice della Champions League con il club. E, perché no, anche “iena” per una sera. La stella di Paola Egonu, fuoriclasse della nostra pallavolo, è in continua ascesa: a quasi 23 anni, l’opposto più forte del mondo potrebbe salutare l’Imoco Volley di Conegliano e approdare sulle sponde del Bosforo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per lei sarebbero arrivate due offerte milionarie da altrettanti club di Istanbul. Nel caso accettasse, Egonu diventerebbe la giocatrice di volley più pagata al mondo.

Egonu, fuoriclasse azzurra da record

Nata il 18 dicembre 1998 a Cittadella da genitori nigeriani, Paola Egonu è da anni sui taccuini dei più forti club d’Europa: non c’è da stupirsi, dato che è proprio grazie al suo contributo che l’AGIL Volley di Novara (2019) e l’Imoco Volley di Conegliano (2021) hanno vinto la Champions League. Rimasta in Italia per completare il suo percorso di maturazione, Egonu a suon di schiacciate ha fatto suo il record di punti in una gara di A-1 (dove ha esordito nemmeno 17enne): 47, realizzati lo scorso anno durante gara 1 di finale playoff contro Novara. Già la scorsa estate avrebbe potuto trasferirsi in Turchia, ma ha poi preferito accettare il rinnovo dell’Imoco, club in cui si è trovata molto bene, togliendosi numerose soddisfazioni sportive. Al di là dei trofei, è notizia recente la fine della più lunga striscia vincente dello sport mondiale: 76 partite di fila vinte dalle “Pantere” di Conegliano, che non perdeva da 720 giorni, prima della sconfitta patita contro Firenze. Ma il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per il trasferimento a Istanbul.

Egonu, quali sono i club turchi che la corteggiano

Le trattative sono rimandate al post Mondiale per Club, che è in programma a metà dicembre proprio a Istanbul, dove Conegliano arriverà da campione in carica. Sul tavolo, Egonu ha una proposta di rinnovo da parte del suo club (attorno al milione di euro annuo) e altre due offerte, riporta la rosea, più sostanziose provenienti dal Bosforo. Il Fenerbahçe avrebbe recapitato all’opposto azzurra una proposta da cinque milioni di euro in quattro anni, tale da renderla la giocatrice più pagata al mondo nella storia del volley femminile. Egonu, secondo la Gazzetta, sarebbe però più propensa ad accettare l’offerta del VakıfBank allenato da Giovanni Guidetti, club maggiormente blasonato e più vincente nelle ultime stagioni (è campione in carica di Turchia) e, tra le altre cose, vicino a Erdogan. In questo caso il contratto l’impegno sarebbe più corto, non oltre i tre anni.