È una giornata fantastica per lo sport azzurro, come, d’altronde, lo è stata l’intera estate. Dopo la tripletta nei cento metri femminili categoria t63 alle paralimpiadi di Tokyo, è la volta delle donne del volley. A Belgrado, contro la stessa Serbia che un mese fa decretò la fine dell’avventura a cinque cerchi, le ragazze allenate da Davide Mazzanti si prendono la più gustosa delle rivincite e conquistano il terzo Europeo della loro storia, dopo quelli del 2007 e del 2009. Archiviato un inizio incoraggiante, ma sfortunato, con le padrone di casa che si impongono per 26-24, Enogu e compagne si ricompattano in fretta e dal secondo set in poi lasciano le briciole alle avversarie.

Il secondo parziale si conclude con il punteggio di 25 a 22 per l’Italia, ancora meno combattuto il terzo 25 a 19. Assolutamente senza storia l’ultimo, ipotecato con con un rotondissimo 25 a 11, al primo dei 13 match-point disponibili. Le Azzurre, eliminate tra le polemiche a Tokyo, nella notte della Stark Arena sono apparse trasformate in tutti i fondamentali: impenetrabili in difesa, letali in attacco, dove Sylla (20 punti) ed Egonu (29 punti) hanno tramortito le avversarie. Sono state proprio loro a infilare, in successione, rispettivamente l’ultimo e il penultimo punto della partita.

EGONU VS BOSKOVIC!

The 🥇 match of the @CEVolleyball #EuroVolley today will be decided between Italy & Serbia. 2 teams with 2 of the world’s best scoring machines: Paola Egonu 🇮🇹 and Tijana Boskovic 🇷🇸.

— Volleyball World (@volleyballworld) September 4, 2021