Volley: Egonu lascia la Nazionale, anzi no

«Non puoi capire, non puoi capire. È la mia ultima in Nazionale. Mi hanno chiesto perché fossi italiana… Sono stanca». L’Italia del volley femminile ha appena conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali, superando gli Stati Uniti, quando Paola Egonu, la più forte delle nostre giocatrici (e una delle migliori al mondo), si avvicina a bordo campo e si rivolge così in lacrime al suo procuratore, Marco Raguzzoni. La scena, ripresa da uno spettatore, diventa virale.

Egonu: nessun addio all’azzurro, solo una pausa

La notizia dell’addio di Egonu alla Nazionale ha fatto il giro di web e giornali, ma è stata subito smentita dalla schiacciatrice azzurra. Che ha escluso l’addio, aprendo però alla possibilità di una pausa. «Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla Nazionale, non dico però di lasciarla», la dichiarazione ai microfoni della Rai. Egonu ha poi aggiunto: «Resto fiera delle mie compagne, senza di loro io non sarei nessuno. Mi capiscono e mi supportano: sono ancora una bimba e posso anche avere dei momenti giù». E sulla frase razzista che le sarebbe stata indirizzata: «Dovete chiedere a chi l’ha detto».

Il ct Mazzanti rimarrà in sella fino al 2024

Il bronzo mondiale, che sarebbe stato considerato in altri momenti un eccezionale risultato, viene considerato da tanti tifosi e addetti ai lavori come un mezzo fallimento. Ci si aspettava tanto da questo Mondiale, dopo che le azzurre avevano vinto Europei e Volleyball Nations League. Da qui la notizia dell’intenzione della Fipav di cambiare allenatore nonostante il ct Davide Mazzanti avesse un contratto fino al 2024, nella convinzione che con questo staff tecnico la squadra non abbia saputo raggiungere il vertice tanto atteso. L’indiscrezione è stata poi smentita: Mazzanti rimarrà in sella. Egonu, che invece si prenderà davvero un po’ di pausa dall’azzurro, ha in comune con il ct il procuratore, il già citato Raguzzoni: secondo voci di corridoio, già più attendibili, la cosa avrebbe dato vita a qualche malumore. «Ci sono problematiche che vanno superate col buonsenso, vanno migliorate col dialogo, pezzo per pezzo», aveva dichiarato a poche ore dalla “finalina” Giuseppe Manfredi, presidente della Federvolley.