Voli cancellati o in ritardo: come e quando chiedere rimborsi e risarcimenti

Sono migliaia le persone che, ogni giorno, finiscono per rimanere vittime di voli cancellati o in forte ritardo: vediamo quali sono i diritti dei passeggeri, quando possono richiedere rimborsi o risarcimenti e a chi devono rivolgersi.

Voli cancellati: come chiedere i rimborsi

Se la compagnia aerea che ha annullato un volo è basata nell’Unione europea, si applica il Regolamento Ue 261. La norma prevede che il passeggero possa scegliere tra l’essere riaccomodato su un altro volo (alternativo o di ritorno) e l’avere il rimborso del biglietto. Se l’avviso di cancellazione è avvenuto meno di due settimane prima del decollo, ha inoltre diritto ad un risarcimento. Il suo ammontare dipende dalla distanza ed è pari a:

250 euro a passeggero per voli fino a 1.500 chilometri

400 euro per i voli oltre 1.500 chilometri dentro l’UE e quelli compresi tra 1.501 e 3.500 chilometri

600 euro per i viaggi oltre i 3.500 chilometri.

Ci sono però delle eccezioni a questa regola. Il risarcimento non è infatti dovuto se:

l’informazione avviene tra due settimane e sette giorni prima della partenza in presenza dell’offerta di un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre due ore prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’arrivo originariamente previsto;

della partenza in presenza dell’offerta di un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre due ore prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’arrivo originariamente previsto; l’informazione avviene meno di una settimana prima e la compagnia offre un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre un’ora prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’arrivo originariamente previsto.

e la compagnia offre un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre un’ora prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’arrivo originariamente previsto. la compagnia può provare che la cancellazione del volo deriva da circostanze eccezionali.

Queste sono le norme disciplinate Regolamento Ue 261. Se a cancellare il volo è una compagnia extra UE, occorre vedere cosa prevede il contratto di servizio di quel vettore: le norme al di fuori dell’Unione variano infatti da paese a paese e non vi è un modus operandi generale.

Voli in ritardo: come chiedere i rimborsi

Per quanto riguarda i ritardi, il medesimo regolamento stabilisce che si ha diritto all’assistenza, al rimborso e ad un volo di ritorno a seconda della durata del ritardo e della distanza del volo. Se si arriva a destinazione con un ritardo di oltre 3 ore è infatti previsto il risarcimento, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. Con ciò si intendono tutte quelle situazioni che non si potevano evitare o prevedere come il maltempo, lo sciopero selvaggio o un blocco informatico.