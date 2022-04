Anticipazioni Volevo fare la rockstar 2 stasera su Rai2: trama delle ultime puntate

Ultimo appuntamento con le avventure di Olivia. Stasera 13 aprile, alle 21,20 su Rai2, andrà in onda il finale di stagione di Volevo fare la rockstar 2, serie con protagonista Valentina Bellè. La trama, che si ispira al blog di Valentina Santandrea, segue le vicende di una giovane ragazza che, dopo essere rimasta incinta ancora adolescente, deve affrontare le difficoltà della vita e crescere prima del previsto. Nel cast anche Giuseppe Battiston, Riccardo Maria Manera, Sara Lazzaro e Angela Finocchiaro. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Volevo fare la rockstar 2, trama e cast di stasera 13 aprile 2022 su Rai2

Nel primo episodio di stasera, dal titolo L’esatto opposto, Olivia (Valentina Bellè) deve fare i conti con i servizi sociali che intendono portarle via le due gemelle. Per la giovane mamma si tratta di un duro colpo da affrontare, pertanto non le resta che chiedere aiuto a Francesco (Giovanni Battiston) e alla suocera Nice (Angela Finocchiaro). Intanto Silvia, nuova fidanzata di Francesco, scopre una verità scottante e decide di dare un ultimatum a Olivia. Dal canto loro, Eros (Riccardo Maria Manera) – fratello della protagonista – e la madre Nadia (Emanuela Grimalda) vedono il loro rapporto andare in frantumi. Quest’ultima, per colpa del figlio, finisce addirittura sotto processo.

L’ottava e ultima puntata di Volevo fare la rockstar 2, dal titolo Maturità, inizia con un salto temporale di tre mesi. Il processo è ormai finito, ma la vita di Olivia non riesce proprio a trovare un assetto stabile. L’assenza di Francesco le pesa come un macigno e, quando quest’ultimo le rivela di volersi trasferire all’estero con Silvia, sente il mondo crollarle addosso. Nel frattempo, Eros e Fabio (Francesco Di Raimondo) sono sul punto di rompere definitivamente la loro relazione. Quando tutto sembra perduto, un ultimo e tempestivo intervento di Nice riporta la soluzione sotto controllo. Per Olivia è giunto il momento della maturità e di dare una nuova spinta alla sua vita.