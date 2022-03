Volevo fare la rockstar: la storia vera che ha ispirato la fiction e il blog

Debuttata su Rai Due nel 2019 e attualmente in onda con la seconda stagione, Volevo fare la rockstar è una fiction ispirata alla vera storia di Valentina Santandrea che lei stessa racconta sul suo blog: vediamo di cosa si tratta.

Volevo fare la rockstar: il blog

Blogger italiana e mamma single con tre figlie, la donna ha deciso di aprire un proprio sito dove esprimere le difficoltà riscontrate nel ricoprire il proprio ruolo. La scelta è avvenuta dopo la fine della relazione con il padre delle sue figlie, Camilla, Lucia e Carolina, coincisa con l’arrivo della terzogenita. Diventata madre giovanissima, così si descrive sul blog: “Io, anarchica ma capofamiglia trentXXXenne. Nel 2005 un’amica piazzò tra le braccia sua figlia e mi misi a urlare più forte della neonata. Dopo venti giorni ero mamma di due gemelle, dopo un anno è arrivata la mia terza figlia. Siamo arrivate all’adolescenza senza che io sia (ancora) scappata in Sud America”.

Come si evince dai suoi racconti, per lei non è stato facile prendersi cura della famiglia così giovane e senza il supporto costante di una figura paterna. Ciononostante, si è rimboccata le maniche e non si è persa d’animo riuscendo, non senza molti sacrifici, a crescere le sue figlie al suo meglio.

La scrittura le è stata molto d’aiuto, non solo online dove esterna le sue vicissitudini facendo anche da supporto per altre donne che si trovano a vivere una situazione analoga, ma anche in un libro che ha pubblicato nel 2019 sempre con la Rai. Intitolato Volevo fare la rockstar… e poi ho smesso, il romanzo racconta la storia di Olivia, una donna in cui tutti possono identificarsi che, nonostante i suoi sogni si siano infranti, ha deciso di rimboccarsi le maniche.

Volevo fare la rockstar: fiction e storia vera

Sebbene la serie tv si ispiri e tragga spunto dai racconti esternati dalla Santandrea su internet, le vicende trasmesse sono in parte romanzate e con alcune differenze rispetto alla storia reale. La prima riguarda il fatto che Olivia, la protagonista della fiction, ha soltanto due gemelle mentre Valentina ha tre figlie. Il motivo di questa scelta, ha spiegato quest’ultima, è narrativo: nella serie, il compagno di Olivia sparisce lasciandola incinta e non avrebbe quindi potuto avere un altro figlio da lui.

Qui sta un’altra differenza rispetto alla vicenda reale, perché la blogger e il suo ex compagno hanno avuto una separazione pacifica e, ad oggi, sono ottimi amici. All’epoca, però, la donna aveva sofferto talmente tanto da provare rancore e non voler parlare di lui. Motivo per cui, creativamente, è diventato un personaggio che se ne va e non si fa più vedere. Terza differenza importante riguarda la madre della protagonista: se nella serie tv proviene dal mondo delle dipendenze, nella realtà questo non è accaduto.