Volevo fare la rockstar 2 anticipazioni: trama e cast delle puntate in onda stasera 6 aprile su Rai 2

Le disavventure e i drammi di Olivia Mazzuccato ritornano su Rai 2 con la terza puntata della seconda stagione di Volevo fare la rockstar, in onda stasera, mercoledì 6 aprile 2022 a partire dalle 21.20. Diretta dal regista Matteo Oleotto e co-prodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni, la fiction segue le caotiche peripezie della famiglia Mazzuccato che, tra problemi sentimentali, turbe adolescenziali e sogni difficili da realizzare, prova a dividersi tra le opportunità e gli ostacoli di una quotidianità decisamente movimentata.

Volevo fare la rockstar 2: cosa sapere sulla fiction in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Volevo fare la rockstar 2: la trama

A Caselonghe, la vita quotidiana per i Mazzuccato non è un affare così semplice da gestire. Olivia, mamma single da sempre bloccata con la ‘sindrome della quarta liceo’ e un sogno da rockstar all’apparenza impossibile da realizzare, è sempre più incasinata e, mentre tutti gli altri iniziano ad accumulare mattoncini per costruire un futuro, si ritrova impelagata in infiniti grattacapi. Gli altri membri della famiglia, d’altronde, pare non abbiano proprio intenzione di semplificarle le cose: Emma e Viola, le figlie gemelle, sono ormai adolescenti e, tra continui sbalzi d’umore, sconvolgono quasi regolarmente la delicata armonia familiare; la ricca nonna Nice continua a traviare le menti delle giovani nipoti con idee classiste e snob e il fratello Eros, invece, dopo una grossa delusione sentimentale, pare ritrovare pian piano il coraggio di tornare ad amare qualcuno, seppur in balìa di mille dubbi e altrettante incertezze. Attraverso una narrazione ben costruita e trame che mescolano sapientemente leggerezza e profondità, il family show targato Rai porta sul piccolo schermo uno spaccato di vita in cui chiunque è in grado di riconoscersi. E accende i riflettori su tematiche come la maternità, la voglia di realizzarsi, la ricerca dell’amore a cui, spesso, i prodotti televisivi non riservano l’attenzione e le chiavi di lettura che meritano.

Volevo fare la rockstar 2: il cast

Accanto a Valentina Bellé nei panni della protagonista Olivia Mazzuccato, nel cast di Volevo fare la rockstar 2 troviamo anche Giuseppe Battiston (Francesco Colombo), Angela Finocchiaro (Nice Zignoni), Emanuela Grimalda (Nadia Casarin), Riccardo Maria Manera (Eros Mazzucccato), Margherita Morchio (Martina Colombo), Sara Lazzaro (Daniela), Matteo Lai (Fulvio), Fabrizio Costella (Antonio Morganti), Anna Ferzetti (Silvia), Alessia Debandi (Vanessa), Lorenzo Adorni (Cesare Conte), Ernesto D’Argenio (Vittorio Erti), Davide Iacopini (Giovanni Trevi), Diego Ribon (Riccardo Mancuso), Teco Celio (Primo Casarin), Caterina Baccicchetto (Emma Mazzuccato) e Viola Mestriner (Viola Mazzuccato).

Volevo fare la rockstar 2: le anticipazioni sulla puntata di questa sera

Nel primo dei due episodi, Olivia è in crisi: si aspetta una svolta nel suo rapporto con Francesco ma l’uomo la lascia da sola con un segreto da custodire perché distratto da altre preoccupazioni. A rendere tutto ancora più difficile ci pensa Silvia, che decide di portarla a un festival letterario dove incontra Sorgente, il direttore di una rivista online, che le offre un lavoro a Milano. Sconcertata, la ragazza rifiuta. Intanto, Fabio ed Eros studiano con il resto della gang un piano per vendicarsi di Antonio, ma si imbatteranno in un nemico ancora più temibile.

Nel secondo, Olli rimane sotto shock quando scopre che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio. Decisa a reagire e a non piangersi addosso, prova a dare una chance alla strada di Milano, carica di aspettative e speranza. Non sa che proprio per questa sua scelta, in preda agli psicodrammi dell’adolescenza, le gemelle si cacceranno in una lunga serie di guai. Così come Eros che, in uno sfortunato susseguirsi di coincidenze, cerca goffamente di vendere della droga. L’ombra del disastro si staglia nuovamente sulla vita dei Mazzuccato.

Volevo fare la rockstar 2: dove guardare la fiction

Oltre che sul canale 2 del digitale terrestre e 102 di Sky, Volevo fare la rockstar 2 è disponibile on demand e in streaming sull’app e sul sito web di Rai Play.