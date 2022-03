Volevo fare la Rockstar 2 stasera 23 Marzo su Rai2: trama e cast della serie

Al via stasera 23 marzo, alle 21,20 su Rai2, la seconda stagione di Volevo fare la rockstar con protagonista Valentina Bellè. Ambientata nell’immaginaria città di Caselonghe, la serie tv segue le vicende di Olivia, una giovane in crisi esistenziale ma costretta a diventare adulta troppo presto per badare alle due figlie gemelle avute all’età di 16 anni e al fratello minore Eros. La nuova stagione sarà più corta rispetto alla prima, contando solo 8 episodi al posto dei 12 della tornata precedente e si concluderà il prossimo 13 aprile. Nel cast tornano Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti, mentre la regia è ancora una volta opera di Matteo Oleotto. La visione è già disponibile in anteprima sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Domani è il gran giorno, tornano i Mazzuccato con la nuova stagione di #volevofarelarockstar Riusciranno i nostri eroi del ❤️ a trovare un po' di pace? 👉 Ore 21.30 #Rai2 e #RaiPlay pic.twitter.com/El0HS8ZOFl — Rai2 (@RaiDue) March 22, 2022

La seconda stagione di Volevo fare la rockstar comincia a due anni esatti dal finale precedente con la partenza di Francesco (Giuseppe Battiston), capo nonché interesse amoroso di Olivia. Nel frattempo Vittorio, padre delle due bambine di Olivia, si è reso protagonista, oltre che di un furto proprio ai danni dell’ex fidanzata, anche di una grave evasione al fisco inglese che lo ha portato in galera. La polizia ha subito sequestrato i suoi beni, impedendo alla ragazza di chiedere un risarcimento. Nice (Angela Finocchiaro), mamma di Vittorio, ha radicalmente mutato il suo carattere, divenendo un adorabile nonna per i suoi nipoti e abbandonando i suoi modi da arpia. Intanto, a casa di Olivia è giunta anche la madre Nadia, la cui presenza ha giocato un ruolo chiave per la crescita delle due bambine.

Volevo fare la rockstar, trama e cast della prima puntata stasera 23 marzo 2022 su Rai2

Nel primo episodio di Volevo fare la rockstar 2, dal titolo Non è tardi, Olivia intende riconquistare Francesco, ma non ha ancora fatto i conti con Silvia, la sua nuova fiamma. In parallelo Eros, il fratello della protagonista, è ormai completamente immerso nella vita universitaria e nei flirt con Fabio, mentre le gemelle di Olivia hanno occhi solo per nonna Nice. Vedendosi sola e con il cuore infranto, Olivia decide di riprendere in mano le redini della sua vita, ma non ha idea di quali difficili sfide la attendano.

La seconda puntata, dal titolo Il bivio, riporta a galla i traumi del passato di Olivia, sempre meno padrona di ciò che accade nella sua vita. La ragazza però cerca di stringere i denti e andare avanti, pur scontrandosi con la sua nuova insegnante di italiano, Silvia. Intanto la protagonista ha problemi anche a casa, dove le due figlie sembrano evadere le sue punizioni e i suoi insegnamenti preferendo la compagnia della nonna Nice. In parallelo, nonostante gli ostacoli di Antonio, continua il flirt fra Eros e Fabio, mentre un nuovo pericolo minaccia la vita di Francesco. Nel cast anche Riccardo Maria Manera nei panni di Eros, Viola Mestriner e Caterina Baccicchetto in quelli delle due figlie della protagonista.