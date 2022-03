Volevo fare la rockstar 2, anticipazioni: trama e cast delle puntate in onda stasera 30 marzo su Rai2

Nuovo appuntamento con le avventure di Olivia. Stasera 30 marzo, alle 21,20 su Rai2, torna infatti Volevo fare la rockstar 2, serie tv con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston. La seconda stagione segue ancora Olivia, giovane abitante dell’immaginaria Caselonghe che affronta le consuete crisi adolescenziali. A complicarle la vita ci sono però le due gemelle avute all’età di 16 anni, Emma e Viola, e il fratello minore Eros, che sta scoprendo giorno dopo giorno nuovi lati della sua sessualità. Nel cast anche Angela Finocchiaro, Anna Ferzetti ed Emanuela Grimalda. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

🎸 #volevofarelarockstar: una nuova stagione ricca di novità 👇 Qual è quella che vi ha spiazzato più di tutte? Domani in prima serata su #Rai2 e su #RaiPlay due nuovi episodi 📺 pic.twitter.com/KE38wupsF5 — Rai2 (@RaiDue) March 29, 2022

Volevo fare la rockstar 2, trama e cast di stasera 30 marzo 2022 su Rai2

Il primo episodio di stasera, Due piccioni con una festa, si apre con i preparativi della festa a sorpresa per il compleanno delle gemelle di Olivia. L’occasione consente alla protagonista di riavvicinarsi al suo capo Francesco (Giuseppe Battiston), facendola tornare con mente e cuore ai vecchi tempi. Olivia infatti spera di riconquistarlo e crede quasi di riuscirci fin quando però non arriva il giorno della festa. L’uomo si presenta infatti con Silvia, la sua nuova fidanzata, facendo crollare i sogni della protagonista che tuttavia non ha alcuna intenzione di darsi per vinta. A peggiorare la situazione, Nice (Angela Finocchiaro), suocera di Olivia, interviene di nuovo a gamba tesa nella vita della nuora facendola sentire inadeguata per ogni faccenda. Intanto, Eros (Riccardo Maria Manera) vive un periodo di crisi con Fabio (Francesco Di Raimondo) e Antonio (Fabrizio Costella) ha intenzione di approfittarsene.

Nella seconda puntata di oggi, dal titolo Lezioni di privilegio, Olivia vorrebbe cambiare vita e lasciarsi tutto alle spalle, dall’amore alla scuola finanche ai sogni nel cassetto. Sembra di diverso avviso però Silvia che, ignorando le intenzioni della protagonista, la segue come un’ombra per convincerla a studiare. Un giorno però, Olivia scopre che le due figlie hanno tentato alle sue spalle un test d’ingresso per una scuola privata e va su tutte le furie. Eros e Fabio continuano sulla loro altalena dei sentimenti, mentre Francesco ottiene brutte notizie da una Tac effettuata pochi giorni prima. La sua vita potrebbe cambiare e riversa le sue preoccupazioni proprio su Olivia.