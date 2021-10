Voglio essere un mago, chi sono Andrew Basso e Luca Bono, carriera e vita privata degli ospiti stasera 5 ottobre 2021 su Rai2

Terza puntata per Voglio essere un mago. Stasera, alle 21,20 su Rai2, gli aspiranti prestigiatori e illusionisti dovranno preparare le bacchette e il mantello per una nuova giornata di estenuanti lezioni e difficili esami.

In questo appuntamento, oltre alle grandi illusioni di Eleonora di Cocco troverà spazio un importante discorso di Jack Nobile. Sarà lui a far riflettere i ragazzi su cosa significhi la professione che intendono svolgere, portandoli alla ricerca anche di se stessi. A questo si collegherà anche il seminario di Raul Cremona che cercherà di scovare il personaggio che si nasconde dentro ogni concorrente.

Voglio essere un mago, scaletta e ospiti di stasera 5 ottobre 2021 su Rai2

Gran parte della puntata poi si svolgerà all’interno del Labirinto della Masone, il più grande al mondo, dove gli apprendisti avranno la possibilità di assistere a una performance riservata di Andrew Basso, star mondiale della magia e fra i migliori escapologi del ventunesimo secolo. Celebri infatti le sue tecniche per liberarsi da camicie di forza, lucchetti e prigioni di ogni sorta. Altra guest star della puntata sarà Luca Bono, che intratterrà gli aspiranti maghi grazie ai suoi trucchi con le colombe.

Dopo una prima fase di studio e apprendimento, i ragazzi delle tre casate dovranno mettersi alla prova in prima persona, sfidandosi nell’intricato labirinto. Coloro che falliranno nella sfida, se la vedranno con gli esami di sbarramento. Vigilerà sul loro operato, come nel corso delle due precedenti puntate, il mago Silvan, celebre illusionista italiano di fama mondiale.

Voglio essere un mago, Andrew Basso, carriera e vita privata dell’escapologo stasera 5 ottobre 2021 su Rai2

Fra i maggiori illusionisti del ventunesimo secolo, Andrew Basso è nato a Borgo Valsunga, in provincia di Trento, il 25 ottobre 1985. Appassionato di magia sin dalla tenera età, ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2003 con alcuni spettacoli di escapologia subacquea. Grazie al suo talento, nel 2005 ha vinto il titolo mondiale di Escape Champion ad una convention di Los Angeles.

L’anno successivo, grazie al successo guadagnato dopo la vittoria mondiale, è stato scelto fra i protagonisti di una puntata dedicata a Houdini del programma ArcanA, andato in onda su Rai2. Dal 2012 è uno dei volti principali dello spettacolo The Illusionists, in scena inizialmente presso il Teatro dell’opera di Sydney e successivamente a Singapore, in Messico, in Nuova Zelanda, in Brasile e Dubai. Nel 2013, durante una sua partecipazione a Italia’s Got Talent, è stato vittima di un incidente che gli ha provocato ustioni al collo e alle mani.

Oltre alla sua passione per la magia, Basso ha un’intensa devozione per l’Arte della Magia e la sua storia di segreti. Nel 2009 ha fondato la Prestige Magic Academy in Italia, con l’obiettivo di promuovere la formazione dei suoi studenti con grandi maestri nell’arte. Ardente collezionista di cimeli e manufatti, possiede vari oggetti di scena di Houdini, tra cui un colletto da smoking e i resti di vetro dell’originale cella cinese di tortura dell’acqua. Vive da anni a New York assieme alla fidanzata Amanda, ballerina di danza classica. Ha un sito ufficiale con gli aggiornamenti delle performance e una pagina Instagram con 30 mila follower.

Luca Bono, carriera e vita privata del mago stasera 5 ottobre 2021 su Rai2

Allievo di Arturo Brachetti, Luca Bono è nato a Chiedi il 19 luglio 1992. Appassionato di automobilismo, all’età di 11 anni ha iniziato a correre sui go-kart, ma un grave incidente lo ha costretto a diversi giorni di ricovero in ospedale. Proprio durante la degenza è entrato in contatto con il mondo della magia grazie al fratello, il quale era solito intrattenerlo con giochi e trucchi di illusionismo.

Folgorato da questo mondo, ha iniziato ad allenarsi, partecipando a diversi gala ed eventi del settore. Il suo percorso è culminato con la vittoria del Campionato italiano di magia di Saint-Vincent nel 2010, ad appena 17 anni. Due anni dopo si è aggiudicato anche il Madrake D’or (l’Oscar dell’illusionismo) Da anni collabora con Arturo Brachetti, illusionista e regista italiano, suo direttore artistico per vari spettacoli tra cui Brachetti and Friends, Comedy Majik Cho e Brachetti che sorpresa!. Oggi divide il palco con Sabrina Iannece, classe ’89, oggi sua assistente di scena.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, per via della sua privacy mantenuta anche sui social. Ha una pagina Instagram con circa 4000 follower dove è solito pubblicare scatti della sua vita sul palco.