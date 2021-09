Voglio essere un mago, chi è Jack Nobile, carriera e Instagram dell’insegnate dello show in onda questa sera, 21 settembre 2021, su Rai2

«Ad 11 anni quando eri piccola. Aspettavi una lettera da Hogwarts» cantano i Pinguini Tattici Nucleari. Ora quella lettera è realmente arrivata per 12 giovani aspiranti maghi. Questa sera va in onda alle 21.20 su Rai2 la prima delle cinque puntate di Voglio essere un mago!, nuovo programma televisivo ambientato nel castello di Rocchetta Mattei, in provincia di Bologna.

Grandi illusioni, mentalismo, e micromagia: la scuola dei sogni sta per diventare realtà ✨ Pronti ad immergervi nel meraviglioso mondo di #VoglioEssereUnMago ❓ Da martedì alle 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay 🧙‍♂ pic.twitter.com/CI9FV4m4cC — Rai2 (@RaiDue) September 20, 2021

Voglio essere un mago!, il nuovo reality in onda oggi, 21 settembre 2021, su Rai2

Voglio essere un mago, nuovo reality in onda questa sera su Rai 2, è ambientato ina sorta di accademia in cui, tra lezioni, sfide ed esami, i giovani partecipanti si contenderanno il diploma di mago e la prestigiosa bacchetta d’oro, premio, quest’ultimo, destinato al miglior allievo. Il tutto avverrà sotto l’attenta guida di Raul Cremona e del mago Silvan. I professori che seguiranno gli allievi saranno Eleonora Di Cocco, Jack Nobile, Hyde, Sbard e Federico Soldati.

Voglio essere un mago!, chi sono i partecipanti del nuovo reality in onda questa sera su Rai2

Folta la schiera degli aspiranti giovanissimi maghi, questi i loro nomi: Pasquale Guercia (16 anni, di Salerno); Luca Funzione (18 anni, di Sarzana – La Spezia); Giulia Serafin (17 anni, di Treviso); Giuseppe Capitolino (15 anni, di Cleto – di Cosenza); Marco Loffredo (17 anni, di Napoli); Silvia Lollino (18 anni, di Varese); Giulia Mangialomini (16 anni, di Castelvetrano -Trapani); Giorgio Andolfatto (16 anni, di Torino); Elettra Tercon (17 anni, di Ferrara); Christian Ceresera (18 anni, di Brescia); Daniel Motta (17 anni, di Villasanta – Monza e Brianza); Matilde Carioli (14 anni, di Bergamo).

Voglio essere un mago!, carriera e vita privata dell’insegnante è Jack Nobile

Jack Nobile tra gli insegnanti di Voglio essere un mago ha 182 mila follower su Instagram e più di 1 Milione di iscritti sul canale YouTube. Questi gli importanti numeri di una vera e propria star del Web, diventata celebre grazie ai suoi trucchi con le carte e i dadi. Classe ’95 di Lignano Sabbiadoro, la passione per la magia, nata da bambino, lo ha portato a studiare fin da quando aveva 16 anni. La sua bravura, combinata ad una grande energia, lo hanno condotto ad esibirsi in numerosi palchi sia in Italia, sia all’estero. Il suo mago preferito è Dani Daortiz, ha scritto un libro e insieme a Hyde ha fondato la Scuola di Magia Online.