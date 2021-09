Voglio essere un mago, Federico Soldati, carriera e vita privata: chi è l’insegnante del reality in onda questa sera, 21 settembre 2021, su Rai2

«Ad 11 anni quando eri piccola. Aspettavi una lettera da Hogwarts» cantano i Pinguini Tattici Nucleari. Ora quella lettera è realmente arrivata per 12 giovani aspiranti maghi. Questa sera va in onda alle 21.20 su Rai2 la prima delle cinque puntate di Voglio essere un mago!, nuovo programma televisivo ambientato nel castello di Rocchetta Mattei, in provincia di Bologna.

Grandi illusioni, mentalismo, e micromagia: la scuola dei sogni sta per diventare realtà ✨ Pronti ad immergervi nel meraviglioso mondo di #VoglioEssereUnMago ❓ Da martedì alle 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay 🧙‍♂ pic.twitter.com/CI9FV4m4cC — Rai2 (@RaiDue) September 20, 2021

Voglio essere un mago!, il nuovo reality in onda oggi 21 settembre 2021, su Rai2

Voglio essere un mago è ambientato in una sorta di accademia in cui, tra lezioni, sfide ed esami, i giovani partecipanti si contendono il diploma di mago e la prestigiosa bacchetta d’oro, premio, quest’ultimo, destinato al miglior allievo. Il tutto avverrà sotto l’attenta guida di Raul Cremona e del mago Silvan. I professori che seguiranno gli allievi saranno Eleonora Di Cocco, Jack Nobile, Hyde, Sbard e Federico Soldati.

Voglio essere un mago!, chi sono i partecipanti del nuovo reality che inizia oggi su Rai2

I partecipanti di Voglio essere un mago sono: Pasquale Guercia (16 anni, di Salerno); Luca Funzione (18 anni, di Sarzana – La Spezia); Giulia Serafin (17 anni, di Treviso); Giuseppe Capitolino (15 anni, di Cleto – di Cosenza); Marco Loffredo (17 anni, di Napoli); Silvia Lollino (18 anni, di Varese); Giulia Mangialomini (16 anni, di Castelvetrano -Trapani); Giorgio Andolfatto (16 anni, di Torino); Elettra Tercon (17 anni, di Ferrara); Christian Ceresera (18 anni, di Brescia); Daniel Motta (17 anni, di Villasanta – Monza e Brianza); Matilde Carioli (14 anni, di Bergamo).

Voglio essere un mago!, chi è Federico Soldati

Tra gli insegnati, invece, c’è anche Federico Sodati. Mentalista professionista, originario di Lugano, per il suo lavoro è apprezzato tanto in Svizzera quanto in Italia. Classe 1988, quella di Voglio essere un mago! non è la sua prima esperienza in televisione, infatti, nel 2012 ha già partecipato come concorrente e finalista a Italia’s Got Talent. È apparso, poi, come esperto di magia nello show d’approfondimento di Rai2 Voyager ma soprattutto nella tv Svizzera, RSI. Per l’emittente elvetica Federico Soldati ha ricoperto il ruolo di conduttore del quiz Il Rompiscatole.

Federico Soldati è sposato con Aviva, proprietaria di un salone di bellezza a Lugano, e insieme hanno avuto una figlia di un anno di nome Sofia.