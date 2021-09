Stasera, alle 21,20, secondo appuntamento su Rai2 con Voglio essere un mago, il reality show in cui 12 ragazzi fra i 14 e i 18 anni si mettono alla prova con trucchi di magia e illusionismo. Dopo le prime lezioni ed esibizioni della scorsa settimana, potrebbe essere giunto già il momento dei primi verdetti.

Voglio essere un mago, gli ospiti di stasera 28 settembre 2021 su Rai2

Grande attesa infatti per le prove dei ragazzi della casa Abisso Blu, alle prese con l’esame di sbarramento che vedrà verifiche sia pratiche sia teoriche. La loro preparazione sarà giudicata dai tre professori e dal Magister (Raul Cremona) e solo chi si dimostrerà all’altezza potrà rimanere al castello. Gli altri invece dovranno far fronte a una cocente bocciatura. Riusciranno i tre ragazzi a superare l’esame oppure qualcuno sarà costretto a prendere la via di casa? A complicare loro le cose sarà l’ingresso nel castello dei “Babbaloni”, giovani influencer star dei social. Si tratta di Elèna Hazinah (2,4 milioni di follower su TikTok), Giulia Sara Salemi (3,4 milioni di follower) e dei gemelli Marco e Mattia Munda (118 mila follower su Instagram).

Nel frattempo, continueranno le lezioni dei tre docenti (Di Cocco, Soldati e Nobile) che oggi saranno affiancati niente meno che dal Magister in persona, Raul Cremona, e da un ospite speciale. Farà il suo ingresso nel castello Maxim, prestigiatore laziale noto in tutto il mondo e vincitore del Campionato italiano di magia. Come sempre, deus ex machina della puntata sarà Silvan, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni e le sensazioni di tutti i ragazzi.

Al termine della puntata, i ragazzi dovranno sottoporsi alle verifiche che chiederanno loro di preparare un’esibizione in una delle tre materie del piano di studi. La squadra peggiore si confronterà martedì prossimo con gli esami di sbarramento.

Maxim, carriera e vita privata dell’ospite di stasera 28 settembre 2021

Ospite speciale della seconda puntata di Voglio essere un mago sarà il mago Maxim, all’anagrafe Massimiliano Cardone. Illusionista e prestigiatore di professione, è molto amato da grandi e piccini per i suoi numeri di magia già ospitati in tv (nell’autunno 2020 è stato a Domenica In su Rai1).

Classe 1992, è originario di Capranica, in provincia di Viterbo. Appassionato di magia e illusionismo sin da adolescente, era solito proporre giochi di prestigio ai suoi amici già durante le scuole. Oltre ad essere apparso alla corte di Mara Venier in Domenica In, è ospite fisso del programma Vieni come me di Caterina Balivo, sempre su Rai1. Nel 2019, grazie alla sua abilità e alla sua tecnica, ha vinto il titolo di Campione italiano di magia. Come si può leggere sul sito ufficiale di Supermagic, festival dell’incanto, Maxim fa spesso uso delle colombe e si ispira al classico mago in frac, modernizzato con effetti visuali e di forte impatto.

Poco o nulla si sa invece della sua vita privata. Sbirciando sul suo profilo Instagram, maximillusionist, che conta quasi 3500 follower, non vi sono foto che lo ritraggono in dolce compagnia. Maxim infatti è solito concentrare i suoi post sulla sua carriera da mago, mostrando trucchi e performance di illusionismo.