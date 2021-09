Voglio essere un mago, carriera e vita privata di Eleonora Di Cocco, chi è l’insegnante del nuovo reality in onda stasera 21 settembre 2021 su Rai2

Preparate bacchette e pozioni, su Rai2 sbarca la magia. Stasera, alle 21,20, andrà infatti in onda la prima puntata di Voglio essere un mago, nuovo teen reality di viale Mazzini. Dodici ragazzi di età compresa fra 14 e 18 anni si metteranno alla prova per trasformarsi da apprendisti in incantatori e illusionisti professionisti.

Voglio essere un mago, scaletta e format del reality stasera 21 settembre 2021 su Rai2

I teen wizards potranno studiare in una location d’eccezione che fa invidia anche alla Hogwarts di Harry Potter. Sede della scuola sarà infatti il castello di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese, appositamente allestito per ospitare le lezioni. Sin dall’inizio, i dodici concorrenti (7 ragazzi e 5 ragazze) saranno smistati in tre diverse case, seguendo uno schema che ricalca fortemente la trama dei romanzi fantasy di J.K. Rowling: si tratta di Volpi Rosse, Piume d’Oro e Abisso Blu. Ogni casata avrà una stanza arredata con i propri colori e sarà fornita di tutti gli spazi per studiare e svagarsi.

Presenti anche molti spazi comuni come l’Aula magna, dove gli apprendisti seguiranno le lezioni e consumeranno i pasti, e il teatro, che ospiterà le prove degli spettacoli, le verifiche e le esibizioni. A fine di ogni giornata, per tutte le cinque settimane di gara, gli studenti si ritireranno nel loro dormitorio. A tutto ciò si aggiunge la stanza dei desideri, il luogo in cui gli apprendisti potranno confessare a uno specchio magico richieste e sogni.

Voglio essere un mago, prove e docenti del reality stasera 21 settembre 2021 su Rai2

Ogni settimana, i giovani studenti dovranno stupire gli spettatori con trucchi di magia per superare difficili e intricate prove. Al termine della puntata, la squadra peggiore dovrà affrontare gli esami di sbarramento, in cui ogni componente sarà a rischio bocciatura. Per evitarla, il team dovrà ricorrere a tutte le sue conoscenze e dimostrare di possedere le competenze pratiche e teoriche necessarie per restare nella scuola. Alla fine della stagione, tutti i concorrenti rimasti in gara riceveranno il Diploma da mago, ma solo il migliore si aggiudicherà l’agognata Bacchetta d’Oro.

A giudicare i ragazzi ci saranno dei maestri d’eccezione della magia e dell’illusionismo italiano. Eleonora Di Cocco si occuperà delle illusioni, Federico Soldati istruirà i giovani sull’arte del controllo della mente, mentre Jack Nobile, Hyde e Sbard terranno lezioni di micromagia. I tre insegnanti dovranno però sottostare a un preside, ruolo ricoperto da Raul Cremona. A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, il mago dei maghi, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni quotidiane.

Nel castello ci sarà anche spazio per i Babbaloni, giovani influencer estranei al mondo della magia, ma veri e propri maghi dei social.

Eleonora Di Cocco, carriera e vita privata dell’illusionista stasera 21 settembre 2021 su Rai2

Come detto, i dodici ragazzi seguiranno quotidianamente le lezioni di tre insegnanti d’eccezione. Fra questi ci sarà Eleonora di Cocco, illusionista già nota al pubblico italiano per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent.

Classe 1974, è originaria di Velletri e ha iniziato la sua carriera di prestigiatrice e trasformista nel 1993, tenendo una serie di spettacoli in Italia e all’estero. Cinque anni dopo, nel 1998, si è aggiudicata il titolo di Campionessa italiana di Magia di scena. Grazie al suo talento ha avuto modo di partecipare, nel 2004, al Galà della Magia presso il Magic Castle di Hollywood, il più prestigioso teatro di magia al mondo.

Eleonora Di Cocco, nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi programmi tv, tra cui Tappeto volante su TMC, Uno mattina su Rai1, Striscia la notizia, Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show su Canale 5. Lo scorso anno è apparsa come concorrente di Italia’s Got Talent, senza tuttavia riuscire ad aggiudicarsi il premio finale. Soprannominata Princess of Magic, ha fondato una propria accademia dello spettacolo, Il teatro magico.

Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce molto se non ciò che la stessa Di Cocco pubblica sul suo profilo Instagram. Qui, oltre ad alcuni sprazzi di vita personale con il suo compagno di cui tuttavia non si hanno notizie precise, è solita pubblicare post sulla sua carriera artistica. Il profilo, eleonoraprincessofmagic, conta 952 follower.