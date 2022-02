“Voglio amarti”: testo e significato del brano di Iva Zanicchi

Voglio Amarti è il brano che la famosa cantante Iva Zanicchi porta in gara al 72° Festival di Sanremo. Il testo è di Emilio di Stefano, le musiche Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli, il quale ha curato anche gli arrangiamenti, per l’etichetta Luvi Records. Ecco il testo e il significato della canzone “Voglio Amarti”.

Il testo di Voglio amarti

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

Il significato del brano

La stessa Iva Zanicchi ha spiegato qual è il significato del testo del brano “Voglio Amarti” che è in gara a Sanremo 2022. “È una canzone d’amore scritta trent’anni fa, poi dimenticata o forse per un gioco del destino, messa da parte, in attesa del suo momento. Io me ne sono innamorata e grazie all’arrangiamento di Celso Valli, l’ho sentita mia. Archi e violini, ma anche un assolo di chitarra elettrica per un brano contemporaneo che coniuga la melodia con la mia vena blues”.

“Ho avuto una vita piena d’amore e non potevo tornare a Sanremo senza cantarlo – ha aggiunto -. È un momento speciale per me, in cui sono felice di tornare in gara insieme a tanti giovani bravissimi, che ascolto volentieri. Voglio Amarti è per tutti e mi piace pensare che possa essere un bel messaggio, una dedica al proprio amore o a quello ancora sognato, perché non ci sono limiti d’età per questo. Io lo dedico a tutti voi, con affetto, Iva”.