Usa, la voce della metro di NY fa coming out: è una donna transgender

Si chiama Bernie Wagenblast, ha 66 anni ed è una delle voci più famose di New York. Cittadini e turisti l’hanno sentita migliaia di volte, perché è lei che dà gli annunci sulle varie linee della metropolitana. Nata a Cranford, in New Jersey, proprio nelle scorse ore ha pubblicamente dichiarato di essere una donna transgender nel corso del podcast della radio pubblica Wnyc, dal titolo Death, Sex & Money. Wagenblast da fine dicembre esce vestita da donna, e intanto su Linekdin ha cambiato foto. Adesso il suo profilo mostra una donna con occhiali e capelli lunghi biondi. La sua voce è anche quella del trenino all’interno dell’aeroporto internazionale di Newark e della Port Authority Transit Corporation di Sud Philadelphia.

Wagenblast ha parlato della transizione

La donna è stata intervista da Anna Sale ed è a lei che ha dichiarato di sentirsi come «senza corpo», quando riascolta la voce precedente alla transizione. Dal primo gennaio Wangeblast ha cambiato il timbro alla propria voce e c’è voluto un anno e mezzo di allenamento con un terapista. Ha raccontato: «Prima ci avevo un po’ lavorato, ma la maggior parte della conversazione era con quella che io chiamo voce da ragazzo, e dal punto di vista professionale la uso ancora, ma sto cercando di usare la mia sempre di più, in modo da farla diventare naturale. Va sempre meglio, e spero di migliorare ancora».

A quattro anni giocava con gioielli e vestiti femminili

Il racconto prosegue. Wagenblast, che manterrà il proprio nome, ha spiegato che a 4 anni era solita giocare con gioielli e trucchi della nonna, soprattutto la cipria. Poi gli scambi di vestiti con un’amica di scuola, prima di essere rimproverato, da bambino, dai genitori. «Non penso che potessi avere una certa consapevolezza della mia identità sessuale a sei anni, e non pensai mai di essere una bambina. Era piuttosto un qualcosa che era sempre stato lì», ha spiegato durante l’intervista. Il debutto della nuova voce è arrivato con l’inaugurazione di un nuovo terminal all’aeroporto di Newark.