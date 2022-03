Vladimir Potanin, chi è l’oligarca più ricco di Russia

Con un patrimonio netto di 26 miliardi di dollari, Vladimir Potanin detiene la medaglia d’oro nel ranking degli oligarchi più ricchi di Russia. Presenza di spicco nell’esecutivo dell’ex presidente Boris Eltsin, proprietario di un terzo della Norilsk Nichel, azienda leader mondiale nella produzione di nichel d’alta qualità e oggi fidato amico del presidente Putin, un po’ a sorpresa non è stato colpito direttamente dalle sanzioni imposte dall’Occidente a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Eppure l’impatto del conflitto non lo ha risparmiato del tutto. Le sue finanze, infatti, scrive il South China Morning Post, hanno registrato perdite per oltre sei miliardi di dollari e la presa di posizione del Guggenheim nei confronti della guerra lo ha costretto a rassegnare le dimissioni dal board del museo newyorchese, dove sedeva da 20 anni.

Chi è Vladimir Potanin, l’oligarca più ricco di Russia

Nato a Mosca nel 1961 da un’illustre famiglia vicina al Partito Comunista, Potanin è stato uno dei protagonisti della transizione economica dall’Unione Sovietica alla Federazione Russa. Dopo aver frequentato l’Istituto per le Relazioni Internazionali di Mosca, scuola di alta gamma specializzata nella preparazione di studenti destinati a ricoprire cariche di rilievo nel KGB e al Cremlino, ebbe modo di fare gavetta nel Dipartimento del Commercio Sovietico, seguendo le orme del padre, ma la sua ascesa partì a tutti gli effetti all’inizio degli Anni 90, con lo scioglimento dell’URSS. Nel 1991, infatti, ha fondato Interros, un’associazione privata di import/export che commercia metalli come alluminio e rame ed è proprietaria di azioni nel settore minerario, immobiliare, energetico e finanziario. Il capitale accumulato gli ha consentito, poco tempo dopo, di aprire ben due istituti bancari, l’Oneximbank (di cui è diventato presidente nel 1992, a soli 32 anni) e la MFK, a cui diverse imprese statali decisero di affidare la gestione dei loro conti.

Ovviamente, non si è accontentato di questi traguardi. Potanin è stato tra i principali artefici del programma Loans for Shares (controverso sistema che consentiva al governo di scambiare la proprietà delle industrie statali con grossi prestiti) e nel passaggio della Russia all’economia di mercato, è riuscito ad acquisire il controllo di più di 20 grosse imprese che, un tempo, appartenevano allo Stato. Con la rielezione di Eltsin al soglio presidenziale nel 1996, l’imprenditore venne eletto primo vice ministro con delega all’economia e all’energia, carica che mantenne da agosto 1996 a marzo 1997. Oggi, oltre alle quote della Norilsk (che, soltanto nel 2020, è riuscita a macinare fatturati pari a 15.6 miliardi di dollari), detiene anche una partecipazione di controllo nella Petrovax Pharm, nota società farmaceutica russa.

L’amicizia di Potanin con Vladimir Putin

Oggi la sua amicizia con Putin è cosa nota. Sono stati diversi gli eventi nei quali, a partire dal 2000, il miliardario è stato fotografato assieme al presidente. Ma non solo. A gennaio 2018, infatti, il suo nome è comparso tra i 210 inseriti nella cosiddetta ‘Lista Putin’, stilata dagli Stati Uniti e comprendente una serie di individui e personalità pubbliche direttamente o indirettamente associate al capo di stato. Che, a conti fatti, non fu l’unico personaggio politico che ebbe modo di frequentare. In numerose occasioni, infatti, Potanin si è rapportato con Dmity Medvedev, presidente russo dal 2008 al 2012, tra i primi supporter di Putin nella campagna elettorale per la rielezione e, dal 2012 a 2020, primo ministro.

Dagli yacht di lusso alle Olimpiadi di Sochi

Proprietario di diversi yacht, tra cui Nirvana, imbarcazione attualmente ormeggiata a Dubai e provvista di sei ponti, una vasca a immersione profonda tre metri, un eliporto e un ascensore in vetro, è un grande fan dell’hockey su ghiaccio, hobby condiviso – come lo sci – proprio con Putin. Una passione che, da businessman, ha in qualche modo traslato negli affari. Secondo quanto riportato da Forbes, il magnate ha contribuito a finanziare l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Sochi nel 2014, con la costruzione di uno ski resort, un parco snowboard, uno dei due villaggi olimpici e la Russian Olympic University.

Potanin e la passione per l’arte che gli è valsa la Legion d’Onore francese

Oltre che per gli sfrontati investimenti che lo hanno visto protagonista, Potanin è noto anche per la sua florida attività da filantropo. È stato il primo miliardario russo ad aderire al Giving Pledge, una campagna avviata nel 2010 da Bill Gates, l’ex moglie Melinda e Warren Buffett, accettando di devolvere una grossa fetta del proprio patrimonio in beneficenza. «Sono convinto che la ricchezza debba essere messa a disposizione del bene pubblico», ha scritto sul sito dell’iniziativa, «ecco perché ho deciso di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per il mondo e, soprattutto, per il mio paese, la Russia». Appassionato mecenate in campo artistico, da membro del CDA del Guggenheim ha sostenuto economicamente mostre ed esposizioni e stretto profondi rapporti di fiducia col Centre Pompidou di Parigi, al quale ha donato diverse opere di artisti russi e sovietici per rimpolpare la collezione permanente. Un atto di generosità che gli ha fatto conquistare la Legion d’Onore francese.

Vladimir Potanin, one of the richest men in Russia and a Guggenheim Museum donor for decades, is stepping down as a museum trustee, the latest Russian Oligarch affected by widening outrage over the war in Ukraine and US Sanctions.#Buyinza.com pic.twitter.com/7YKnRY8QJo — LUZINDANA ADAM BUYINZA (@AdamlBuyinza) March 3, 2022

Il combattuto divorzio dell’oligarca con Natalia Potanina

Sposato per 30 anni con Natalia Potanina, i due hanno divorziato nel 2014 e sono stati protagonisti di una lunga battaglia legale. La questione si è conclusa con l’assegnazione all’ex moglie di 6.8 milioni di dollari e tre appezzamenti di terreno nell’area di Mosca. Al momento, risulta ancora sposato con la sua seconda partner, Ekaterina, dalla quale ha avuto due figli che si aggiungono ai tre del precedente matrimonio.

L’efficacia delle sanzioni nei confronti degli oligarchi

Detto di Potanin, le sanzioni che hanno travolto gli oligarchi russi hanno provocato complessivamente una diminuzione del loro patrimonio netto di 93 miliardi di dollari, come analizzato da Trading Platforms. «Per i miliardari russi è un momento nero», ha spiegato all’Huffington Post Edith Reads, tra le analiste della piattaforma, «con un’economia messa in ginocchio dalla pandemia e una moneta debole, le sanzioni hanno aggravato la situazione». In cima alla top 10 dei più danneggiati, figura Vagit Alekperov, presidente della più grande compagnia petrolifera indipendente del Paese, la Lukoil, con una perdita di 17.6 miliardi di dollari, seguito immediatamente da Gennadij Timchenko, ad del Volga Group, con 11.4 miliardi in meno e Leonid Mickhelson, CEO di Novatek, secondo produttore di gas naturale della Russia, con meno 11 miliardi. I tre supermiliardari che Forbes ha posizionato in cima al suo ranking, Vladimir Lisin, Alexey Mordashov e Vladimir Potanin si collocano, invece, al quarto, quinto e sesto posto, con perdite che variano dai 7.56 (Lisin) ai 7.42 (Mordashov) fino ai 6.34 miliardi di dollari (Potanin).