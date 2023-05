Vivere non è un gioco da ragazzi stasera su Rai1: trama, cast e curiosità

Riccardo De Rinaldis Santorelli è Lele, giovane protagonista di Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova serie Rai Fiction in onda stasera 15 maggio alle 21.25 su Rai1. Per superare i problemi economici della famiglia e finanziare le sue serate di svago, Lele inizia a spacciare stupefacenti nel centro di Bologna. Quando una pasticca si rivela fatale per un suo amico, finisce vittima di un senso di colpa irrefrenabile. Cosa dovrebbe fare, parlare con le forze dell’ordine o tacere per sempre? Nel cast recitano anche Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. La regia è opera di Rolando Ravello, già dietro la macchina da presa per le serie Tutta colpa di Freud e Immaturi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Vivere non è un gioco da ragazzi, trama e cast di stasera 15 maggio 2023 su Rai1

La prima puntata della serie segue Lele (Riccardo De Rinaldis Santorelli), 18enne che vive con la sua famiglia nella periferia di Bologna. Pur essendo di umili origini, frequenta il liceo classico in centro, dove stringe amicizia con coetanei molto più facoltosi di lui. Si innamora di Serena (Matilde Benedusi), la reginetta della scuola per bellezza e intelligenza. La disparità economica peggiora ancor di più quando un giorno suo padre, l’idraulico Marco (Stefano Fresi), è vittima di una truffa. La moglie Anna (Nicole Grimaudo) non può pagare i forti debiti che si presentano, tanto che l’intero nucleo finisce in cattiva acque finanziarie. Lele si ritrova così senza denaro per poter uscire con Serena e permettersi di trascorrere con lei le serate nei locali più in voga della città. Per questo fa una scelta drastica che gli cambierà del tutto la vita.

Lele infatti accetta di vendere droga per conto di alcuni spacciatori della zona, ammaliato dal guadagno facile che gli si prospetta all’orizzonte. Una sera però vende una pasticca al suo amico Mirco (Tommaso Donadoni), che sfortunatamente muore poco dopo per overdose. Inizia così un lungo calvario fra i sensi di colpa, in quanto convinto di essere l’assassino del ragazzo. Molto presto il comportamento di Lele stravolge i rapporti con Serena e con Pigi (Pietro de Nova), da sempre suo migliore amico. Il silenzio coinvolge anche il resto del gruppo, che spera di custodire il segreto dell’utilizzo di droghe. Quanto il poliziotto Saguatti (Claudio Bisio) inizia le sue indagini, la forza d’animo dei ragazzi inizia a cedere. Il più debole sembra essere proprio Lele, sempre più incapace di restare in silenzio di fronte a un dolore che lo colpisce dall’interno.

Vivere non è un gioco da ragazzi, qualche curiosità sulla serie stasera 15 maggio 2023 su Rai1

La serie tv in onda stasera su Rai1 adatta per il piccolo schermo il romanzo Il giro della verità di Fabio Bonifacci, edito in Italia da Solferino. Produzione Rai Fiction, vanta la collaborazione di Roberto Sessa, produttore dell’ormai celebre Mare Fuori. Girata principalmente nella città di Bologna, la serie si comporrà di sei episodi che usciranno in tre appuntamenti settimanali. Il finale di stagione è dunque previsto per il prossimo 29 maggio, sempre su Rai1 in prima serata. Quanto alla colonna sonora, nel primo episodio sarà possibile ascoltare il brano 18 anni di Ariete.