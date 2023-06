Viva Rai2, ultima puntata: Amadeus imita Mengoni

Amadeus imita Mengoni nell’ultima puntata di Viva Rai2

Con tanto di maglietta argentata, Amadeus si è esibito davanti al pubblico che ha riempito via Asiago e ha cantato il pezzo di Sanremo, Due vite, con una coreografia di ballerine. «Sembri un lupo mannaro a New York!», ha esclamato un divertito Fiorello. «Lo zio di Mengoni», ha ribattuto Ama che si è tolto lo spolverino per il caldo e ha mostrato la maglia della salute bianca sotto. «Sai cosa mi piace? L’attaccatura dei capelli!», ha continuato Fiore. La replica: «Non ce l’ho avuta neanche a 18 anni l’attaccatura»

I due, nel loro stile, hanno divertito i fan con sketch ed esibizioni divertenti e c’è chi parla già della possibilità di rivedere Fiorello sul palco dell’Ariston accanto all’amico per Sanremo 2024. Al momento, sembra che Fiorello parteciperà soltanto all’ultima puntata del Festival (lui stesso, ospite di Bruno Vespa, ha dichiarato che «andrò alla serata finale, vado a riprendere Amadeus e gli dirò: adesso è finito, andiamo via»), ma potrebbe sempre verificarsi un cambio di programma e potremmo il conduttore di Viva Rai2 accompagnare Amadeus durante tutta la kermesse.

Fiorello: «Vediamo di risolvere qualche problema»

In ogni caso, Fiorello chiuso così la trasmissione salutando i telespettatori ed esprimendo la speranza di «risolvere qualche problema» e tornare l’anno prossimo: «In questo momento di parole non me ne vengono tantissime, quindi mi alzo e insieme andiamo al gran finale di questa stagione, sperando ce ne possa essere un’altra. Chi lo sa, adesso non si può dire. Vedremo di risolvere qualche piccolo problema, anzi qualche problema. Magari ci si vedrà all’inizio dell’inverno. Ringrazio tutto il pubblico che ci ha guardato la mattina, grazie a chi ci ha guardato su RaiPlay. Grazie a chi ci ha guardato su Rai1 e grazie a tutti i tg della Rai che hanno sempre parlato di noi».