Viva Rai2, prima puntata: Fiorello ospita Amadeus e Annalisa

Finisce l’attesa per l’atteso morning show di Rosario Fiorello. Oggi 5 dicembre, alle 7.15 del mattino, inizia Viva Rai2 sull’omonimo canale di viale Mazzini. Dopo le anticipazioni su Instagram e in streaming sull’app RaiPlay, il mattatore della televisione sbarca finalmente in diretta sulle reti nazionali. Il format prevedrà la discussione dei principali fatti del giorno fra giornali e social network in un misto fra varietà e informazione. Non mancheranno, di volta in volta, personaggi della politica e dello spettacolo italiano, che presenteranno nuovi progetti e duetteranno con lo stesso Fiorello sulla scena. Ospiti della puntata d’apertura saranno oggi Amadeus, amico storico del conduttore, e la cantante Annalisa. Autore della sigla, come preannunciato dallo stesso Fiorello, sarà Jovanotti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’appuntamento odierno sarà il primo di 115 episodi da 45 minuti ciascuno. In onda e in diretta fino alle 8 del mattino, Fiorello darà il buongiorno al pubblico di Rai2 con un programma che somiglierà molto a una semplice chiacchierata fra amici al bar. Al centro ci saranno infatti le notizie principali del giorno, analizzate con il tradizionale stile satirico e pungente del conduttore. Web, carta stampata, social network: le fonti da cui attingere informazioni saranno molteplici così come le sfaccettature e i punti di vista. Non mancherà lo spazio per musica, balletti, sketch comici e gag con gli ospiti in studio. In apertura, Viva Rai2 avrà in studio Amadeus e Annalisa. Il primo, storico amico di Fiorello, parlerà probabilmente anche del prossimo Festival di Sanremo. La seconda potrebbe esibirsi sulle note del suo ultimo successo Bellissima.

A modo nostro stiamo partecipando ai #Mondiali 👀 Francia, questa è per te ⚽ Un grazie speciale al Maestro Cremonesi per il suo prezioso contributo! #Qatar2022 @Fiorello pic.twitter.com/4IBUKvtX2m — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) December 2, 2022

Fiorello non sarà da solo. Oltre agli ospiti in studio, avrà un folto cast di compagni in scena. Fabrizio Biggio condividerà improvvisazioni e sketch sul palco. Il tiktoker da 3.5 milioni di follower Gabriele Vagnato sarà addetto alle notizie dai social, per battere i temi caldi fra trend e condivisioni online. Non mancherà poi la musica grazie alla direzione di Enrico Cremonesi e alle rime del rapper Danti, al secolo Daniele Lazzarin. Un corpo di ballo con la guida del coreografo Luca Tommassini invece animerà lo studio con danze spesso poco convenzionali. Completano il cast la musicista Serena Ionta con il suo ukulele, Roberto Del Vecchio che darà voce al pubblico adulto e la cantante Beatrice De Dominicis. Il cast di Viva Rai2 sarà tuttavia in continua evoluzione e promette nuovi ingressi nel corso della stagione.