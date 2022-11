Vittorio Veneto, uomo di 56 anni trovato morto in casa: ipotesi omicidio

A Vittorio Veneto, nella provincia di Treviso, un uomo di 56 anni è stato trovato morto, con ferite da taglio vistose sul corpo. La moglie convivente della vittima ha dato l’allarme ai carabinieri questa mattina, e sembra che in casa con lei fosse presente anche il figlio della coppia, un giovane 24enne. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un omicidio scaturito in ambito familiare.

Uomo trovato morto in casa a Vittorio Veneto: ipotesi omicidio

Nelle prime ore del mattino di oggi, 16 novembre, una donna ha chiamato i Carabinieri. I militari sono giunti nella casa dove lei viveva insieme al marito e al figlio 24enne, in via Rosolen a Vittorio Veneto, provincia di Treviso. Nell’appartamento hanno trovato l’uomo di 56 anni morto, con vistosi segni di arma da taglio sul corpo. Sul luogo è poi sopraggiunto il P.M. della Procura della Repubblica di Treviso di turno, il dottor Romanelli. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, si potrebbe trattare di un omicidio scaturito in ambito domestico-famigliare.

Altri casi di omicidio in Veneto

Sempre in Veneto solo ieri, 15 novembre, i militari hanno trovato i corpi senza vita di una donna e di un uomo. In questo caso si tratterebbe di omicidio-suicidio. È accaduto a Pellegai di Mel, nel Bellunese, e le vittime sono Antonia Sciocchet, 88 anni, e Aurelio Monastier, 56 anni. Sui corpi gli investigatori hanno rintracciato ferite provocate da un coltello. Queste hanno condotto a formulare l’ipotesi che l’uomo abbia accoltellato l’anziana madre per poi uccidersi poco distante con la stessa arma.

Il corpo della donna è stato trovato in casa con un taglio all’addome, mentre l’uomo si è tagliato la gola. I due sarebbero stati visti per l’ultima volta in mattinata, mentre passeggiavano come da abitudine per le vie del paese. È stata poi la figlia della donna – che abita nelle vicinanze – a scoprire i corpi ormai senza vita. L’anziana, che era malata e viveva da sola, era accudita da un’assistente. Il figlio, operaio, era sposato e padre di due figli maggiorenni. Sul caso indagano gli uomini dell’Arma, coordinati dalla procura, che stanno procedendo ai rilievi del caso.