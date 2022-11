Vittorio Veneto, il 24enne che ha ucciso il padre: «Necessario, non era il mio vero papà»

«Sono sconvolta per quello che è successo alla mia famiglia e tanto preoccupata per mio figlio». Così la mamma del giovane di Vittorio Veneto che ha ucciso il padre lancia il suo grido d’allarme dopo che il ragazzo di 24 anni ha dichiarato di aver portato avanti l’omicidio perché riteneva che quell’uomo fosse un sosia e non il padre. Il giovane ha confessato l’omicidio. L’accusa è quindi di omicidio volontario del papà.

Vittorio Veneto, la versione del giovane sul padre ucciso

L’uomo si chiamava Francesco De Felice, era nelle Forze Armate ed è deceduto a seguito di tre coltellate alla gola nella sera dello scorso 16 novembre. Il giovane è in preda a un delirio psicotico nel carcere di Treviso ed è sotto stretta sorveglianza. La paura è che possa farsi del male da solo, per cui è stato messo in isolamento. I suoi legali potrebbero fargli evitare l’interrogatorio di garanzia per via delle circostanze. Quello che è certo è che Francesco è stato colpito alla gola e la madre del giovane vive anche la sofferenza di aver perso il marito.

Infatti, anche la procura intenderebbe richiedere una perizia psichiatrica che ne valuti la capacità di intendere e volere. Al 24enne era stata diagnosticata la depressione. Di recente, il giovane era stato poi licenziato dopo la mancata conferma di un contratto a tempo determinato presso una fabbrica.

La confessione scioccante: «Non era il mio vero papà»

A quanto si apprende, nei giorni precedenti all’omicidio a Vittorio Veneto, il ragazzo si sarebbe chiuso in se stesso. In più, si sarebbe dimostrato estraneo a quanto gli accadeva in realtà e avrebbe avuto sbalzi di umore. Infine, si sarebbe mostrato sempre di poche parole.

A breve sarà disposta l’autopsia per la salma. L’uomo aveva maturato i requisiti per la pensione solo 2 mesi prima dell’omicidio.