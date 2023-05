Vittorio Veneto, fa inversione in autostrada e si scontra con due auto: morto

Sembrava che avesse imboccato l’autostrada A27 contromano l’uomo che ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto due veicoli che viaggiavano nel senso di marcia corretto. L’impatto è avvenuto tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione Venezia al chilometro 54. Le persone rimaste ferite sono un uomo di 41 anni e una donna di 52, entrambi in modo non grave.

Fa inversione in autostrada, nel casello di Vittorio Veneto

L’uomo alla guida dell’auto che ha causato l’incidente, S.B., trevigiano 67enne, è stato estratto dal veicolo senza vita: nonostante la tempestività dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono recati l’elisoccorso, diverse ambulanze del Suem e la polizia stradale. La zona è stata messa in sicurezza. L’uomo e la donna coinvolti sono in condizioni stabili, ma sotto shock.

La dinamica dell’incidente

Come riportato dal Corriere del Veneto: «inizialmente si pensava che l’uomo, un 67enne di Treviso, al volante di una Kia Sportage avesse commesso un tragico errore, imboccando, non si sa come, un casello di immissione all’autostrada in senso contrario. Ma in serata la società Autostrade ha spiegato che dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del tratto si è visto che la Kia Sportage procedeva correttamente sulla corsia per Venezia, in direzione Sud. Ma a un certo punto, il conducente ha rallentato, si è fermato, ed ha effettuato una inversione a U sulla stessa carreggiata, trovandosi in quel modo in senso di marcia contrario».