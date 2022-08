Vittorio Sgarbi sulla figlia Evelina: “Ha rifiutato il GF Vip, sputa sul denaro”

Vittorio Sgarbi si è arrabbiato con la figlia Evelina rea di aver rifiutato la partecipazione al GF Vip: vediamo cos’è successo e quali sono state le dichiarazioni del critico d’arte.

Evelina Sgarbi rifiuta di partecipare al GF Vip

Secondo il gossip riportato dalla rivista Novella 2000, Sgarbi si sarebbe infuriato con una delle sue figlie, Evelina Sgarbi, perché lei avrebbe deciso di non partecipare al prossimo Grande Fratello Vip nonostante gli fosse stato chiesto dal conduttore. Alfonso Signorini avrebbe infatti proposto alla figlia del politico di entrare nel cast della settima edizione del reality in arrivo a settembre ma la studentessa universitaria classe 2000 non avrebbe voluto sentirne.

“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo, per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del Gf Vip non fosse degno di lei”, si legge sul periodico. Il critico d’arte avrebbe rivelato anche che, per questo disaccordo, lui e la figlia non si sono parlati per qualche mese. Ora sarebbero però in fase di riavvicinamento.

Sgarbi e il difficile rapporto con i figli

Evelina è la seconda figlia di Vittorio Sgarbi, nata dalla relazione con una sua fiamma storica torinese come ha raccontato lui stesso in un’intervista al Corriere. Tuttavia, l’ex forzista non ha mai voluto rivelare il nome della madre. Evelina è solo l’ultima figlia ad essere al centro di gossip e polemiche, dopo che il primogenito Carlo, 34enne, era giunto alle cronache per una lunga causa legale con la stilista Patrizia Brenner.

Oltre a loro, Sgarbi ha anche un’altra figlia, Alba, nata dopo la relazione con una cantante lirica albanese già sposata. Rispetto alla scelta di aver avuto figli con donne diverse, in passato l’uomo ha affermato che “non rivendico e non chiedo nulla e queste donne hanno avuto da me ciò che desideravano: diventare mamme”.